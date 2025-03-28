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美國安群組誤加媒體人 參議員證實要求正式調查

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導

美國聯邦參議院軍事委員會兩黨領袖今天證實，他們已要求國防部調查總統川普政府官員在加密通訊軟體Signal群組討論敏感攻擊計畫的情況，包括解決任何問題的建言。

美國「大西洋月刊」（The Atlantic）總編輯高德柏格（Jeffrey Goldberg）意外被加入國安高層的Signal群組事件在本月24日曝光，引發機密保護的爭議。

路透社報導，聯邦參議院軍事委員會（SenateArmed Services Committee）共和黨籍主席韋克爾（Roger Wicker）和民主黨籍首席議員利德（JackReed）致函國防部代理督察長史泰賓斯（StevenStebbins），要求調查及評估這個Signal群組聊天內容、國防部相關政策以及遵守有關分享敏感資訊的政策情況。

路透社尋求置評，但史泰賓斯辦公室未立即回應。韋克爾昨天曾說他和利德打算致函。批評人士表示，如果群組討論的情資落入敵手，恐會危及美軍性命。

韋克爾和利德也要求評估國防部分級和解密政策，以及白宮、五角大廈及情報機關等單位政策的異同，並且「評估是否有任何人將作戰細節等機密資訊從機密系統轉移到非機密系統，若有又是如何轉移」。

他們在昨天的信中說，在調查完成後，參院軍事委員會將與史泰賓斯合作安排簡報。

目前沒有共和黨籍國會議員要求任何官員引咎辭職，但川普的一些共和黨同志加入民主黨行列，對國安高層官員在商業軟體Signal群組談論本月15日空襲葉門叛軍「青年運動」（Houthi）計畫表達擔憂。

共和黨 國防部 美國

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