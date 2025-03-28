快訊

常發「成為台灣首富」勵志文 台中網紅「夢戈」殺人未遂連夜遭聲押

要價7200美金的賓士 F1 包廂值得嗎？極致奢華的AMG Silver Arrow Lounge體驗！

誰害你瘋狂購物？美式資本主義的消費心理學

消費者卻步 高檔運動服品牌Lululemon展望令市場失望

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Lululemon 盤後交易重挫 9.4%，今年以來股價至周四收盤已下跌 11%。美聯社
Lululemon 盤後交易重挫 9.4%，今年以來股價至周四收盤已下跌 11%。美聯社

瑜珈服聞名的加拿大運動品牌露露檸檬（Lululemon）全年展望令人失望，且對美國消費支出表達疑慮。Lululemon盤後股價大跌。

Lululemon 執行長麥唐納（Calvin McDonald）表示，受到地緣政治動盪和通膨影響，美國消費者收緊荷包，前來門市光顧的人次也減少。

麥唐納在電話會議中說：「我們正處於一個充滿變數的總經環境，導致消費者趨於謹慎，對整個零售業客流量產生顯著影響。」

Lululemon 預測明年1月為止新會計年度營收將落在 111.5 億至 113 億美元之間，相當於成長5%至7%，低於華爾街分析師預期，第1季業績展望也未達市場預期。彭博分析師Poonam Goyal指出，如此展現「代表 Lululemon 相較於最近幾季成長明顯放緩。」

Lululemon 盤後交易重挫 9.4%，今年以來股價至周四收盤已下跌 11%。

該公司管理層表示，川普對中國大陸和墨西哥加徵的關稅將對利潤影響輕微，估計今年毛利率會比去年下滑0.6個百分點。據 Lululemon 公告文件，該公司產品主要在亞洲製造，包括越南、柬埔寨和斯里蘭卡。

Jefferies 分析師柯尼克（Randal Konik）表示，對 Lululemon 投資人來說，另一個可能令人憂心的信號是滯銷庫存增加。截至今年，全球庫存水位較去年同期攀升 9%。

截至 2 月 2 日結束的第 4 季，Lululemon 在美洲市場的同店銷售持平，國際業務表現較佳，銷售成長 22%。

中國大陸是 Lululemon 的關鍵成長引擎，儘管疫情後經濟放緩，消費者支出保守，當地營收上季仍然成長 39%。根據摩根士丹利資料，Lululemon 去年已成為大陸市場第三 大外國運動服品牌。

Lululemon 分析師 消費者

延伸閱讀

美國股市收跌 晶片股領跌 投資人擔心川普下一波關稅

黃子佼案為何可惡？她曝內幕：為滿足高級會員 14歲國二女被性侵228次

換運動服跳早操、午休打掃 公司奇葩規定讓她笑稱「回到學生時代」

又甜又辣誰受得了！趙露思「緊身爆乳皮裙」真實身材一覽無遺 御姐風狠狠拿捏美炸了

相關新聞

為保共和黨眾院席次 川普撤提名眾議員任聯合國大使

美國總統川普今天撤回提名共和黨聯邦眾議員史蒂芬尼克（EliseStefanik）為美國駐聯合國大使的人事安排，理由是為了...

美貧富差距 愈來愈大

美國貧富懸殊情況愈來愈嚴重，根據聯準會（Fed）最新數據，截至2024年底，全美約97.5%的財富掌握在半數人手裡，另一...

川普2.0 福斯新聞台沾光

在美國總統川普回鍋白宮後，保守派媒體大老梅鐸旗下的福斯新聞台（Fox News）觀眾數飆升，吸引125個重量級新廣告主投...

美衛生部計畫裁員1萬人 部門數量可能減半

美國衛生部向CNN表示，衛生部27日宣布裁減衛生機構1萬名全職員工。此外，另有1萬名員工自願離職，使原本8萬2000名全...

裁員潮還沒結束？美國政府大規模削減開支 恐開除1萬名衛生部員工

據今天發布的官方聲明，美國衛生部將裁減大約1萬名全職員工，這是美國聯邦政府大規模削減開支的改革措施之一

13歲少女遭性侵肢解慘死…生父涉重嫌被逮 受訪竟裝沒事

俗話說虎毒不食子，但近日美國俄亥俄州發生一起駭人聽聞的命案，年僅13歲的少女凱瑪尼（Keimani Latigue）被發現陳屍於一棟燒毀的空屋，她不僅雙手遭砍斷、頭顱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。