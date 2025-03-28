消費者卻步 高檔運動服品牌Lululemon展望令市場失望

瑜珈服聞名的加拿大運動品牌露露檸檬（Lululemon）全年展望令人失望，且對美國消費支出表達疑慮。Lululemon盤後股價大跌。

Lululemon 執行長麥唐納（Calvin McDonald）表示，受到地緣政治動盪和通膨影響，美國消費者收緊荷包，前來門市光顧的人次也減少。

麥唐納在電話會議中說：「我們正處於一個充滿變數的總經環境，導致消費者趨於謹慎，對整個零售業客流量產生顯著影響。」

Lululemon 預測明年1月為止新會計年度營收將落在 111.5 億至 113 億美元之間，相當於成長5%至7%，低於華爾街分析師預期，第1季業績展望也未達市場預期。彭博分析師Poonam Goyal指出，如此展現「代表 Lululemon 相較於最近幾季成長明顯放緩。」

Lululemon 盤後交易重挫 9.4%，今年以來股價至周四收盤已下跌 11%。

該公司管理層表示，川普對中國大陸和墨西哥加徵的關稅將對利潤影響輕微，估計今年毛利率會比去年下滑0.6個百分點。據 Lululemon 公告文件，該公司產品主要在亞洲製造，包括越南、柬埔寨和斯里蘭卡。

Jefferies 分析師柯尼克（Randal Konik）表示，對 Lululemon 投資人來說，另一個可能令人憂心的信號是滯銷庫存增加。截至今年，全球庫存水位較去年同期攀升 9%。

截至 2 月 2 日結束的第 4 季，Lululemon 在美洲市場的同店銷售持平，國際業務表現較佳，銷售成長 22%。

中國大陸是 Lululemon 的關鍵成長引擎，儘管疫情後經濟放緩，消費者支出保守，當地營收上季仍然成長 39%。根據摩根士丹利資料，Lululemon 去年已成為大陸市場第三 大外國運動服品牌。