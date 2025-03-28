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黃金再創新高 油價小漲 銅下跌

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

金價周四再創新高，貿易戰加劇，刺激了避險需求，此外高盛也上調了黃金目標價。受供應收緊的跡象影響，油價周四小幅上漲。倫敦銅價下跌。以下是整理自彭博的商品行情：

金價再創新高

黃金周四升至歷史新高，因川普宣布將對進口汽車加徵關稅，同時高盛上調年底金價預測至每英兩3,300美元。

黃金周四一度上漲1.3%，至3,059.63美元，超過一周前觸及的紀錄高位。

川普簽署對進口汽車課徵25%關稅的公告，加劇了貿易緊張局勢並提振避險需求。高盛表示央行對黃金的需求強於預期且黃金ETF獲得強勁資金流入使其更加看漲。

State Street Global Advisors黃金策略主管Aakash Doshi指出，北美投資者的ETF買盤是黃金今年強勁表現的關鍵推動力之一。

美東時間下午2:30，金價上漲1.2%，至每英兩3,055.06美元

油價小漲

原油價格周四小幅上漲，近期供需平衡收緊的跡象蓋過了可能抑制全球能源消費的貿易戰加劇的影響。

西德州中級原油（WTI）原油上漲0.4%，收於每桶略低於70美元的水平。美國政府周三發布的報告顯示，上周原油庫存減少334萬桶，降至一個月低點，有助緩解市場對供應過剩的疑慮。

由於川普政府的制裁和關稅提高了伊朗和委內瑞拉等產油國供應中斷的可能性，油價自3月以來保持走高趨勢。

不過，隨著白宮推進對汽車加徵關稅，還威脅稱如果歐盟和加拿大聯手對抗美國，將實施更嚴厲的懲罰，愈演愈烈的貿易戰拖累了股市表現，也限制了油價漲幅。

5月交割WTI原油期貨上漲0.4%，結算價報每桶69.92美元；5月布蘭特原油上漲0.3%，收在每桶74.03美元。

銅價下跌

倫敦金屬交易所（LME）銅期貨下跌0.8%，收於每噸9,846.50美元；LME其他主要金屬漲跌互現，鋁下跌1.7%，錫上漲0.6%。

紐約商品交易所銅價下跌2.4%，至每磅5.1195美元，此前一日曾飆升至歷史新高。

油價 金價 黃金周

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