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美貧富差距 愈來愈大

經濟日報／ 編譯盧炯燊／綜合外電

美國貧富懸殊情況愈來愈嚴重，根據聯準會（Fed）最新數據，截至2024年底，全美約97.5%的財富掌握在半數人手裡，另一半家庭僅持有其餘的2.5%。值得關注的是，最富有的0.1%家庭擁有全國財富的占比升至13.8%，打破了歷來紀錄。

拜登任期內，底層群體所占的全國財富比率，從2.2%升至2.5%。截至2024年底，這個群體總計6,660萬個家庭，共擁有約4兆美元財富，較四年前拜登上台之初增加了1.25兆美元。

然而在同一時期，最富裕的0.1%家庭（約13.3萬戶），財富增加超過6兆美元，主要得益於投資的股票及共同基金價值飆升。

還須留意的是，雖然最頂端0.1%家庭的財富不斷增長，但其餘富裕家庭所占財富比率，過去四年反而下降了2.4個百分點。這表明不僅是貧富兩極化，富人之間的財富分配也變得愈來愈不平等，財富愈來愈集中於少數的最富裕頂層。

另外數據也指出，財富愈來愈集中於老年家庭。在過去四年，70歲及以上群體持有的財富份額上升了3.8個百分點，達到總量的31.4%。原因是得益於持有股票，在2024年他們擁有全國股票的38.3%，高於2020年的32.9%。

拜登 財富 金價

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