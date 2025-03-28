川普2.0 福斯新聞台沾光

在美國總統川普回鍋白宮後，保守派媒體大老梅鐸旗下的福斯新聞台（Fox News）觀眾數飆升，吸引125個重量級新廣告主投放廣告，一改過去因該台言論尖銳而拒絕下廣告的態度。

英國金融時報（FT）報導，亞馬遜、GE Vernova、摩根大通、Netflix、瑞銀等大企業投放的廣告，近期都在福斯新聞台播出，為至少兩年來首見。

福斯廣告銷售總裁柯林斯表示：「通常在選舉過後，電視網的收視率會下降，但我們的收視率反而加速成長，於是新的廣告主湧入。」

這與川普的第一任期形成強烈對比。當時許多品牌因為福斯新聞台的節目極具爭議，引發消費者反彈，因此紛紛避免在該台投廣告。

福斯的高層表示，傳統電視的觀眾人數下滑反而帶來助益，原因是隨著觀眾轉投網路，福斯新聞台是企業少數能一次觸及數百萬名觀眾的管道。

隨著有線電視的收視族群不斷萎縮，福斯新聞占據有線電視新聞七成的觀眾數。該頻道晚間8時至11時的黃金時段，今年平均吸引300萬人觀看，比去年同期跳增近50%。

在本月稍早的股東大會，梅鐸的長子、福斯執行長拉克蘭．梅鐸（Lachlan Murdoch）提起相關現象，「選戰結果出爐後，許多廣告主似乎重新思考自身在美國的定位，也理解到福斯新聞的觀眾，確實代表了美國中部民眾的聲音；他們也因此拿出了支票簿。」

熟悉福斯新聞的內情人士表示，在2018年至2020年，一些廣告主將福斯新聞部分節目列入「拒投廣告」清單，通常是政論節目，例如由說出「移民讓美國變髒變窮」的名嘴卡爾森所主持的節目。

美國消費品巨擘P&G，就曾停止對卡爾森每晚的政論節目下廣告，但在2023年卡爾森被罷黜後回流。

福斯高層表示，自家節目的觀眾群相當多元。柯林斯指出，川普3月在美國國會的演說，便吸引了六成的民主黨人透過福斯新聞台收看，使廣告主願意在過去未曾投放廣告的時段下廣告。

福斯對烏克蘭總統澤倫斯基、以色列總理內唐亞胡等話題人物的訪談，也有助於吸引廣告主。