美衛生部計畫裁員1萬人 部門數量可能減半

美國衛生部向CNN表示，衛生部27日宣布裁減衛生機構1萬名全職員工。此外，另有1萬名員工自願離職，使原本8萬2000名全職員工減少至6萬2000人。

衛生部在聲明中說，將把28個部門合併成15個部門，其中包括一個新設立的「健康美國管理局」（Administration for a Healthy America），也會將區域辦事處從10個減少至5個。衛生部還說，減少員工人數每年將省下18億美元（約台幣569億元）。

衛生部表示，他們新的優先要務是「透過關注安全、有益健康的食物，及潔淨水源，還有消除環境毒素，以終結美國慢性病流行」。

衛生部長小羅勃甘迺迪在聲明中說：「我們不只是在減少官僚主義蔓延。我們正在重新調整組織的核心使命，及關於扭轉慢性病流行的嶄新優先要務。這個部會將以更低的成本，為納稅人做更多、更多的事。」