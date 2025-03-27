裁員潮還沒結束？美國政府大規模削減開支 恐開除1萬名衛生部員工
據今天發布的官方聲明，美國衛生部將裁減大約1萬名全職員工，這是美國聯邦政府大規模削減開支的改革措施之一。
法新社報導，連同提前退休與所謂的「延遲離職」併計，這次人事精簡將使美國衛生部的員工總數，由8萬2000人減至6萬2000人。
美國衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）表示：「我們不只是減少官僚冗員，我們正依據核心任務與遏止慢性疾病流行等最新當務之急，重整組織架構。」
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