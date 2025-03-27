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13歲少女遭性侵肢解慘死…生父涉重嫌被逮 受訪竟裝沒事

聯合新聞網／ 綜合報導
美國俄亥俄州一名13歲少女凱瑪尼慘死，生前還遭到性侵，生父瓊斯涉重嫌遭警方逮捕。示意圖／ingimage
美國俄亥俄州一名13歲少女凱瑪尼慘死，生前還遭到性侵，生父瓊斯涉重嫌遭警方逮捕。示意圖／ingimage

俗話說虎毒不食子，但近日美國俄亥俄州發生一起駭人聽聞的命案，年僅13歲的少女凱瑪尼（Keimani Latigue）被發現陳屍於一棟燒毀的空屋，她不僅雙手遭砍斷、頭顱幾乎分離，還有遭性侵的跡象。警方研判凱瑪尼生父涉重嫌，經過駁火才將對方逮捕。

綜合外電報導，24日凱瑪尼被發現陳屍於一棟燒毀的空屋，她不僅雙手遭剁下、頭顱也幾乎被砍斷。一名警察表示，凱瑪尼案是他聽過最恐怖的案件之一，警官斯蒂爾（Brian Steel）直呼，「闖入我們小鎮的絕對是一頭野獸」。根據警方驗屍結果，凱瑪尼死於頸部多處割傷，此外當局還認定她生前遭到性侵。

另外，在凱瑪尼家人接受當地媒體訪問，要求各界幫忙尋人時，凱瑪尼生父瓊斯（Darnell Jones）也現身報導之中。瓊斯提到，16日晚間是最後一次見到女兒，當時凱瑪尼打電話表示害怕獨自一人待在家中，「好像有人試圖闖入房子」。瓊斯表示，約莫凌晨12點30分驅車前往凱瑪尼和祖母桃樂絲（Dorothy Latigue）同住的房子。

不過，凱瑪尼的母親卡斯滕（Tiara Kasten）卻說15日是最後一天見到女兒，她更指出當天是瓊斯將女兒帶回家中。桃樂絲返回家中則發現屋內一片狼藉，凱瑪尼的內衣被丟在沙發旁、睡衣扔在餐廳地上，孫女的鑰匙和眼鏡仍留在家中，桃樂絲表示，凱瑪尼若沒有配戴眼鏡根本看不清楚。

警方比對後發現瓊斯說法前後矛盾遂發出逮捕令，經過槍戰駁火後才將瓊斯逮捕到案，警方表示目前尚不清楚這件駭人聽聞命案的動機。

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命案 性侵 美國

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