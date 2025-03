哥大向川普妥協…耶魯學者憂美淪「法西斯獨裁政權」 轉赴加拿大任教

衛報26日報導,耶魯大學一位研究法西斯主義的教授將離開美國,轉赴加拿大一所大學任教,原因是他擔心,美國目前的政治氛圍恐讓國家成為「法西斯獨裁政權」。

耶魯大學哲學教授史丹利(Jason Stanley)曾在2018年出版著作《法西斯主義如何運作:我們和他們的政治》(How Fascism Works: The Politics of Us and Them),已接受聘書到加拿大多倫多大學任教。他告訴哲學專業網站「Daily Nous」,他決定「在一個未傾向法西斯獨裁政權的國家養育孩子」。

"I want to raise my kids in a country that is not tilting towards a fascist dictatorship." Philosopher Jason Stanley is leaving Yale and taking up a position at the University of Toronto's Munk School of Global Affairs and Public Policy.



[image or embed]