吃健康、愛運動…28歲女突暴斃 母控訴是「這款飲料」惹禍

美國佛州一名年輕女子雖然吃得健康，也有固定的健身習慣，卻仍在28歲時心臟病發去世。女子的母親認為女兒身體健康，本來也沒有任何心血管疾病，控訴是每天喝太多能量飲料，才會讓女兒暴斃。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，2021年8月，28歲的唐奈（Katie Donnell）本來跟朋友聚會，卻突然翻白眼昏倒在地。她的朋友以為是中風，趕緊叫救護車將她送往醫院治療。送醫治療10天後，唐奈仍因缺氧導致腦損傷，讓家人不得不下決定停止維生系統。

她的媽媽巴拉儂（Lori Barranon）表示，唐奈有健身習慣，還被親友稱為「健身女王」，平常也都吃有機食品，吃得非常乾淨健康，實在不可能就這樣暴斃死亡。

巴拉儂說，女兒一直以來都很健康，但有焦慮症。巴拉儂認為女兒的焦慮症狀，可能是喝了太多能量飲料，攝取過多咖啡因造成的。她提到，唐奈每天會喝三罐能量飲料。醫生告訴巴拉儂，其他大量運動、喝能量飲料的人也常出現這種突然猝死的情形，因此巴拉儂認為女兒的死因就是能量飲料。

雖然不清楚唐奈喝的能量飲料品牌，但過量攝取咖啡因的確可能造成死亡。攝取過量咖啡因會導致血壓上升、心跳加快、焦慮增加，這些都會影響心血管健康。

研究指出，每天攝取超過400毫克咖啡因，就會增加心血管疾病風險。400毫克咖啡因，約為2至4杯咖啡店的大杯咖啡，或是5至6杯濃縮咖啡。若民眾喜歡喝任何含有咖啡因的飲品，最好還是為了心血管健康，不要過量攝取。