快訊

金秀賢被挖「超強誘導式對話」 引未成年金賽綸自願親密接觸

免費停車？汽車停在桃園平交道鐵軌上 台鐵雙向列車誤點

美國揮關稅大棒 加拿大、歐盟恐反制！川普威脅嗆「徵收更多」

聽新聞
0:00 / 0:00

吃健康、愛運動…28歲女突暴斃 母控訴是「這款飲料」惹禍

聯合新聞網／ 綜合報導
唐奈疑似喝太多能量飲料，導致心臟病發猝死。示意圖，圖片來源／ingimage
唐奈疑似喝太多能量飲料，導致心臟病發猝死。示意圖，圖片來源／ingimage

美國佛州一名年輕女子雖然吃得健康，也有固定的健身習慣，卻仍在28歲時心臟病發去世。女子的母親認為女兒身體健康，本來也沒有任何心血管疾病，控訴是每天喝太多能量飲料，才會讓女兒暴斃。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，2021年8月，28歲的唐奈（Katie Donnell）本來跟朋友聚會，卻突然翻白眼昏倒在地。她的朋友以為是中風，趕緊叫救護車將她送往醫院治療。送醫治療10天後，唐奈仍因缺氧導致腦損傷，讓家人不得不下決定停止維生系統。

她的媽媽巴拉儂（Lori Barranon）表示，唐奈有健身習慣，還被親友稱為「健身女王」，平常也都吃有機食品，吃得非常乾淨健康，實在不可能就這樣暴斃死亡

巴拉儂說，女兒一直以來都很健康，但有焦慮症。巴拉儂認為女兒的焦慮症狀，可能是喝了太多能量飲料，攝取過多咖啡因造成的。她提到，唐奈每天會喝三罐能量飲料。醫生告訴巴拉儂，其他大量運動、喝能量飲料的人也常出現這種突然猝死的情形，因此巴拉儂認為女兒的死因就是能量飲料。

雖然不清楚唐奈喝的能量飲料品牌，但過量攝取咖啡因的確可能造成死亡。攝取過量咖啡因會導致血壓上升、心跳加快、焦慮增加，這些都會影響心血管健康。

研究指出，每天攝取超過400毫克咖啡因，就會增加心血管疾病風險。400毫克咖啡因，約為2至4杯咖啡店的大杯咖啡，或是5至6杯濃縮咖啡。若民眾喜歡喝任何含有咖啡因的飲品，最好還是為了心血管健康，不要過量攝取。

心血管疾病 死亡 美國

延伸閱讀

太空返航變蒼老？NASA女太空人「288天無重力」後產生驚人影響

跟朋友打賭深蹲2000次 俄國男橫紋肌溶解險喪命

出國弄丟證件…德國男身分被盜用去犯罪 四年找不到工作

跨國搬家忘記改地址 他點Uber Eats竟要送15000公里

相關新聞

哥大向川普妥協…耶魯學者憂美淪「法西斯獨裁政權」 轉赴加拿大任教

衛報26日報導，耶魯大學一位研究法西斯主義的教授將離開美國，轉赴加拿大一所大學任教，原因是他擔心，美國目前的政治氛圍恐讓...

【重磅快評】原盼美國幫拉雪橇 川普卻要整個格陵蘭

美國副總統范斯即將率團訪問丹麥自治領地格陵蘭。美國總統川普強取格陵蘭的姿態已經激怒丹麥與格陵蘭；范斯也在Ｘ平台上批評丹麥...

吃健康、愛運動…28歲女突暴斃 母控訴是「這款飲料」惹禍

美國佛州一名年輕女子雖然吃得健康，也有固定的健身習慣，卻仍在28歲時心臟病發去世。女子的母親認為女兒身體健康，本來也沒有任何心血管疾病，控訴是每天喝太多能量飲料，才會讓女兒暴斃。

31歲女教師強逼學生吸毒後誘姦 多達10人受害…丈夫全知情

美國印第安那州一名31歲女教師，不顧自己已婚，也不顧未成年學生沒有反抗能力，竟透過餵食迷幻蘑菇、大麻等毒品，要學生在神智不清的狀態下跟她發生關係。她的毒爪不只伸向一人，甚至曾要學生一起戴著《驚聲尖叫》的面具「輪姦」她，如今事情曝光，將面臨法律制裁。

影／野生黑熊常來後院搗亂 男穿「熊熊裝」成功嚇跑牠

美國北卡羅來納州一名男子自家後院常出現野生熊，讓他不堪其擾。為了解決這個問題，他靈機一動弄來一套「熊熊裝」，穿上後假裝自己是一隻棕熊，成功嚇跑不請自來的黑熊。

法院文件揭密 司法部高層施壓撤銷亞當斯貪瀆案

應聯邦法官何戴爾(Dale E. Ho)要求，紐約市長亞當斯被控貪腐案的簡訊、電子郵件及內部討論紀錄在近日公開。文件揭示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。