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31歲女教師強逼學生吸毒後誘姦 多達10人受害…丈夫全知情

聯合新聞網／ 綜合報導
福廷貝里濫用教師身分性侵學生。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
福廷貝里濫用教師身分性侵學生。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

美國印第安那州一名31歲女教師，不顧自己已婚，也不顧未成年學生沒有反抗能力，竟透過餵食迷幻蘑菇、大麻等毒品，要學生在神智不清的狀態下跟她發生關係。她的毒爪不只伸向一人，甚至曾要學生一起戴著《驚聲尖叫》的面具「輪姦」她，如今事情曝光，將面臨法律制裁。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，31歲的福廷貝里（Brittany Fortinberry） 本來在印第安那州的卓越社區學校（Eminence Community School）任職。擔任教師期間，她至少性侵性騷擾超過10名學生。

這些學生約13到15歲，福廷貝里不但拍攝色情影片傳送給學生，還會提供大麻、迷幻蘑菇、酒精和電子煙等。一名受害學生表示，福廷貝里會把蘑菇夾在花生三明治裡，要他跟朋友吃掉，接著戴上《驚聲尖叫》的面具和她發生關係。

該學生透露，福廷貝里會用他的照片自慰，再把過程的影片傳給他。而且她的丈夫也知道整個性侵和騷擾過程，卻沒有出手阻止。男學生表示，福廷貝里的丈夫要他不准告訴任何人，如果事件曝光，「就在家人面前殺了你」。

其他三名學生也出面指控福廷貝里，表示曾收到她的裸照、跳鋼管舞的影片等等。他們供稱福廷貝里會提供電子煙、大麻和衣服，疑似藉此控制學生。

福廷貝里在2024年8月遭到逮捕，也隨即被學校停職。她辯稱自己是因為減肥失敗心情不佳才會有這類舉動，目前面臨數十項指控。她的丈夫也被指控犯下恐嚇及隱瞞犯罪等罪名，在案件爆發後向福廷貝里提出離婚。

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