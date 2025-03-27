快訊

普亭健康出狀況？曾被爆「走路跛腳、抽搐」澤倫斯基斷言：很快就會死

低估川普關稅衝擊？人民幣恐重貶20% 這國貨幣估貶四成最慘

徹夜守議場！眾綠委鞠躬盼挺大罷免 柯建銘：怕藍白又突襲開會

影／野生黑熊常來後院搗亂 男穿「熊熊裝」成功嚇跑牠

聯合新聞網／ 綜合報導
男子為了嚇跑野生熊，穿上熊熊裝嚇阻牠靠近。示意圖，非當事動物。圖片來源／ingimage
男子為了嚇跑野生熊，穿上熊熊裝嚇阻牠靠近。示意圖，非當事動物。圖片來源／ingimage

美國北卡羅來納州一名男子自家後院常出現野生熊，讓他不堪其擾。為了解決這個問題，他靈機一動弄來一套「熊熊裝」，穿上後假裝自己是一隻棕熊，成功嚇跑不請自來的黑熊

據《紐約郵報》（New York Post）報導，男子嚇跑黑熊的影片在社群媒體上瘋傳。原來他家後院常出現野生黑熊，男子為了要把熊嚇跑，特地找來一套像吉祥物一樣的棕熊裝扮，在野生熊來到後院時嚇阻牠。

影片中可以看到，穿著棕熊裝扮的男子從自家廚房走出去，慢慢靠近趴在草地上的黑熊。黑熊一開始不為所動，男子開始揮舞手腳，還發出咆哮聲，這才成功把黑熊嚇跑。

2024年7月，康乃狄克州也曾傳出有隻黑熊帶著寶寶闖進車輛裡。當時這兩頭熊進入車子以後，不小心關上車門，於是困在車裡。車主的汽車內裝遭到嚴重毀損，相關單位認為是因為車上有食物，才會吸引野生黑熊跑到車內。

野生動物跑到人類住處，可能會攻擊家中寵物或人類，甚至還可能破壞財務、傳播疾病。通常野生動物可能是找到食物來源，才會反覆造訪人類居所。

如果遇到熊闖入後院，應該保持冷靜，不要驚慌或驚擾熊，避免直接對抗，並確保所有食物來源（如垃圾桶或寵物飼料）被妥善存放，以減少吸引牠們的機會。

棕熊 美國 黑熊

延伸閱讀

不滿對方霸凌兒子 美國狠媽衝上校車與兒女三人圍毆14歲少年

跨國搬家忘記改地址 他點Uber Eats竟要送15000公里

跟朋友打賭深蹲2000次 俄國男橫紋肌溶解險喪命

出國弄丟證件…德國男身分被盜用去犯罪 四年找不到工作

相關新聞

哥大向川普妥協…耶魯學者憂美淪「法西斯獨裁政權」 轉赴加拿大任教

衛報26日報導，耶魯大學一位研究法西斯主義的教授將離開美國，轉赴加拿大一所大學任教，原因是他擔心，美國目前的政治氛圍恐讓...

【重磅快評】原盼美國幫拉雪橇 川普卻要整個格陵蘭

美國副總統范斯即將率團訪問丹麥自治領地格陵蘭。美國總統川普強取格陵蘭的姿態已經激怒丹麥與格陵蘭；范斯也在Ｘ平台上批評丹麥...

影／野生黑熊常來後院搗亂 男穿「熊熊裝」成功嚇跑牠

美國北卡羅來納州一名男子自家後院常出現野生熊，讓他不堪其擾。為了解決這個問題，他靈機一動弄來一套「熊熊裝」，穿上後假裝自己是一隻棕熊，成功嚇跑不請自來的黑熊。

法院文件揭密 司法部高層施壓撤銷亞當斯貪瀆案

應聯邦法官何戴爾(Dale E. Ho)要求，紐約市長亞當斯被控貪腐案的簡訊、電子郵件及內部討論紀錄在近日公開。文件揭示...

嚴管幽靈槍 最高法院維持拜登政府時期政策

最高法院大法官26日以7比2表決結果，維持拜登政府時期針對難以追蹤的幽靈槍(ghost guns)制定的監管法規；上網購...

大西洋公開群聊 赫塞斯曝戰機起飛時間 官員仍稱沒機密

「大西洋月刊」(The Atlantic)總編輯戈德堡(Jeffrey Goldberg)被國安團隊高層意外拉進加密通訊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。