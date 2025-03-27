影／野生黑熊常來後院搗亂 男穿「熊熊裝」成功嚇跑牠

美國北卡羅來納州一名男子自家後院常出現野生熊，讓他不堪其擾。為了解決這個問題，他靈機一動弄來一套「熊熊裝」，穿上後假裝自己是一隻棕熊，成功嚇跑不請自來的黑熊。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，男子嚇跑黑熊的影片在社群媒體上瘋傳。原來他家後院常出現野生黑熊，男子為了要把熊嚇跑，特地找來一套像吉祥物一樣的棕熊裝扮，在野生熊來到後院時嚇阻牠。

影片中可以看到，穿著棕熊裝扮的男子從自家廚房走出去，慢慢靠近趴在草地上的黑熊。黑熊一開始不為所動，男子開始揮舞手腳，還發出咆哮聲，這才成功把黑熊嚇跑。

2024年7月，康乃狄克州也曾傳出有隻黑熊帶著寶寶闖進車輛裡。當時這兩頭熊進入車子以後，不小心關上車門，於是困在車裡。車主的汽車內裝遭到嚴重毀損，相關單位認為是因為車上有食物，才會吸引野生黑熊跑到車內。

野生動物跑到人類住處，可能會攻擊家中寵物或人類，甚至還可能破壞財務、傳播疾病。通常野生動物可能是找到食物來源，才會反覆造訪人類居所。

如果遇到熊闖入後院，應該保持冷靜，不要驚慌或驚擾熊，避免直接對抗，並確保所有食物來源（如垃圾桶或寵物飼料）被妥善存放，以減少吸引牠們的機會。