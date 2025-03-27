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川普政府擬砍疫苗組織援助 未來5年恐釀百萬人亡

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導
圖為打疫苗示意圖。圖/聯合報系資料照
圖為打疫苗示意圖。圖/聯合報系資料照

根據今天公布的報告，美國川普政府計劃削減對全球疫苗免疫聯盟的資助。這個為開發中國家提供疫苗的組織說，如果得不到美國支持，未來5年將釀逾百萬人死亡。

綜合法新社與路透社報導，規模大幅縮減的美國國際開發總署（USAID）24日晚間向國會提交一份281頁表格文件，其中涵蓋這項決定。

根據「紐約時報」取得的副本，這份文件詳細說明國際開發總署打算繼續提供哪些資助，以及哪些資助即將終止。

全球疫苗免疫聯盟（Gavi）表示，美國每年為其營運提供的3億美元資金至關重要。

全球疫苗免疫聯盟執行長尼西塔（Sania Nishtar）表示，「如果我們得不到美國支持，未來5年將有120萬人死亡，其中兒童將無法預防麻疹和白喉等致命疾病。」

此外，美國也將大幅減少對瘧疾計畫的支持，但會保留一些對治療人類免疫缺乏病毒（HIV，愛滋病毒）、結核病的資助，以及向面臨衝突與自然災害的國家提供糧食援助。

這份詳細文件列出將繼續實施的898項計畫，總金額為780億美元，其中大部分經費已經撥付。

文件內容顯示，有5341項撥款將結束，總金額接近760億美元。政府有義務或已作出法律承諾的支出部分，約占480億美元。

美國國務院發言人表示：「每項被終止的資助都經過個別審查，以確保其符合機構與政府的優先事項」。發言人還說，那些被終止的資助並不符合這些優先事項或促進國家利益。

自川普1月20日上任以來，美國政府大砍對外援助，約80%的合約突遭取消，以符合其「美國優先」政策。

聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）說，聯合國是全球疫苗免疫聯盟的大力支持者，「疾病不分國界，這是多邊、公私合作對抗疾病的傑出象徵」。

杜雅里克說：「我們鼓勵每個人提供資助，慷慨解囊。」

文件 疫苗 美國

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