曾為巴勒斯坦人發聲 美移民當局拘留外籍博士生

美國移民當局昨晚在波士頓附近拘留塔弗茲大學（Tufts University）土耳其博士生奧茲圖克，並撤銷她的簽證。奧茲圖克曾在加薩戰爭期間聲援巴勒斯坦人。

路透社報導，奧茲圖克（Rumeysa Ozturk）的支持者表示，這是首次已知美國總統川普政府對參與此類活動的波士頓地區學生進行移民逮捕；川普政府已拘留或尋求拘留數名外國出生學生，這些在美國合法居留的學生曾參與支持巴勒斯坦的抗議活動。

外界譴責這些行動是對言論自由的攻擊，儘管川普政府主張某些抗議活動為反猶太主義，恐危害美國外交政策。

奧茲圖克的律師坎巴拜（Mahsa Khanbabai）說，30歲的土耳其公民奧茲圖克昨天傍晚在麻州薩默維爾（Somerville）住家附近被逮捕，當時她正準備與朋友會面共進開齋飯。

美國國土安全部發言人麥勞夫林（TriciaMcLaughlin）在社群平台X發文說，當局確認奧茲圖克「從事支持（巴勒斯坦武裝組織）哈瑪斯（Hamas）的活動，這是一個以殺害美國人為樂的外國恐怖組織」。

麥勞夫林說：「簽證是一種特權，而不是權利。」

她並沒有具體說明奧茲圖克參與的是什麼活動。不過奧茲圖克一年前在校園報「塔弗茲日報」（TuftsDaily）上共同撰寫了一篇文章，批評校方對學生呼籲撤回與以色列相關企業資金並「承認巴勒斯坦面臨種族滅絕」的回應。

坎巴拜說：「基於我們在全國各地所見模式，她行使言論自由權，似乎成了她被拘留的原因之一。」

奧茲圖克被捕後，坎巴拜於當晚提起訴訟，主張她遭到非法拘留，請求波士頓聯邦地區法院法官塔萬尼（Indira Talwani）下令美國移民暨海關執法局（Immigration and Customs Enforcement）不得在未提前至少48小時通知法院的情況下，將奧茲圖克移送到麻州以外的地方。

儘管法官已下達命令，截至今天下午，坎巴拜在一項動議中表示，她無法在新英格蘭（New England）地區找到奧茲圖克，且剛得知奧茲圖克已被移送到路易斯安那州。她尋求法庭下令，要求移民暨海關執法局允許她與奧茲圖克接觸。

移民當局拘留奧茲圖克的做法引發民主黨議員譴責，麻州聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）說，「這起逮捕是以令人震驚的模式扼殺公民自由的最新事件」。支持者預計今天稍晚在薩默維爾舉行集會，聲援奧茲圖克。