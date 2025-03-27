不讓川普以「18世紀」外敵法驅逐移民！上訴法院維持禁令

美國聯邦巡迴上訴法院今天維持下級法院的限制令，禁止川普政府根據一項鮮少使用的18世紀法律驅逐部分委內瑞拉移民。

路透社和法新社報導，聯邦巡迴上訴法院3位法官，以2比1票數維持聯邦地區法院法官波斯柏格（James Boasberg）發布的限制令，暫時禁止川普政府依1798年戰時「外國敵人法」（Alien Enemies Act）驅逐更多人。

巡迴上訴的裁決對共和黨籍總統川普而言是一大挫敗。川普曾主張，波斯柏格這道限制令侵犯了行政部門在國安決策上的權限。

川普這個月15日援引「外敵法」，迅速將疑為委內瑞拉黑幫阿拉瓜火車（Tren de Aragua）成員的人士遞解出境。該法最為人所知的是二戰期間被用來關押日本、義大利和德國移民，川普試圖藉此加快驅逐程序。

美國民權聯盟（American Civil Liberties Union）提出司法挑戰後，波斯博格同一天稍晚便發布限制令。儘管如此，川普政府仍按計畫展開驅逐行動，將238名委內瑞拉男性送上飛機載到薩爾瓦多，並安置在薩國的「恐怖分子拘留中心」。

遭驅逐的委國民眾中，有律師表示有部分並非阿拉瓜火車幫派成員，未曾犯罪，之所以淪為鎖定對象主要與身上刺青有關。

聯邦巡迴上訴法院合議庭3位法官之一的米列（Patricia Millett），今天投票贊成維持下級法院的限制令，她說，這些委內瑞拉移民遭驅逐出境的基礎，只有政府的片面指控，至於在證明這些人不是幫派分子上，「沒有發通知、沒有辦聽證，也沒有給機會」，程序是零。

她說：「如果政府可以選擇犧牲某些人的公平與平等程序，它就可以對每個人都這麼做。」