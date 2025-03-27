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女子在機場全裸狂奔！用鉛筆刺傷至少2人 被捕自稱迪士尼公主

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一名女子在機場用鉛筆刺傷人。示意圖／ingimage
美國一名女子在機場用鉛筆刺傷人。示意圖／ingimage

美國一名全裸女子日前大鬧德州一處機場，並傷害試圖阻止她的工作人員，遭警方逮捕後表示自己忘記吃藥，目前已被拘留。

根據《TMZ》報導，警方獲報到場時，女子渾身是血躲在一扇登機口的緊急出口門後，經醫護人員檢查，確認她身上的血跡都不是自己的。

警方調查得知，女子用鉛筆至少刺傷兩人，並咬傷想制伏她的工作人員。從影片中可以看到，全身赤裸的女子在登機口前肆意投擲東西、潑水、到處亂跑、砸螢幕、大吼大叫，工作人員試圖阻止她無果，被警方逮捕時還自稱是迪士尼公主。

女子接受調查時表示，事發當下她正帶著8歲女兒一起旅行，而她那天忘記服用藥物，聲稱並不想傷害自己或他人，雖然她很努力變得更好，但過程有時候很痛苦。

女子目前因精神健康問題被拘留，並且面臨使用致命武器進行嚴重攻擊的指控。

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