盧比歐：記者納入國安群組是「大錯誤」

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天表示，將記者納入國安高層通訊群組是一個「大錯誤」，期待進行改革。他同時表示他自己的作用有限。

法新社報導，盧比歐在牙買加舉行的記者會說：「很明顯，有人犯了一個錯誤，有人犯了一個大錯誤，還加進一名記者。我們沒有反對記者的意思，但你不應參與其中。」

盧比歐說：「我認為我們會進行改革和變革，這樣的事就不會再發生。」

盧比歐沒有指責犯錯者，但他很快指出，自己只參加過兩次群組內的聊天，一次是委派代表，另一次是美國政府公開宣布打擊葉門之後。

美國時事雜誌「大西洋月刊」（The Atlantic）總編輯高德柏格（Jeffrey Goldberg）最近透露，他無意間被拉入一個加密通訊應用程式（App）Signal群組，進而看到華府國安高層討論轟炸葉門激進組織「青年運動」（Houthi）的訊息。