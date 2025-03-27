原油勁揚1% 高盛估金價年底3,300美元 紐約銅價再創高

國際油價（26日）收盤上漲1%，因數據顯示上周美國原油和燃料庫存下降，加上美國威脅對購買委內瑞拉原油的國家徵收關稅，市場對全球供應趨緊的擔憂加劇；黃金價格維持在紀錄高點附近，紐約銅價再創新高。

油價上漲1%

布蘭特原油5月期貨收漲77美分，漲幅1.05%，報每桶73.79美元。美國西德州中級原油（WTI）期貨收漲65美分，漲幅0.94%，報每桶 69.65 美元。

美國能源資訊局（EIA）表示，由於煉油廠不斷提高產量，上周美國原油庫存下降，同時汽油和餾分油庫存也有所下降。EIA說，在截至3月21日的一周內，原油庫存減少330萬桶，降至4.336億桶，降幅大於路透調查顯示的分析師預期的下降95.6萬桶。

本周二，在美國總統川普威脅要對從委內瑞拉購買石油的國家徵收關稅後，委內瑞拉向最大買家中國出口石油的貿易陷入停滯。幾天前，美國針對中國從伊朗進口石油實施了制裁。

Again Capital LLC 合夥人John Kilduff說：「市場擔心影響這些石油，因此我們可能會失去這些供應。」

City Index和Forex.com市場分析師Fawad Razaqzada表示，對短期供應緊縮的預期正在為價格提供支撐，對需求的擔憂已退居其次。

Bridgeton研究集團的數據顯示，這種漲勢已促使商品交易顧問周三對布蘭特原油期貨轉為淨多頭。

黃金價格在紀錄高點附近持穩

金價周三大致持平，儘管美元和美債殖利率攀升，但對川普政府新關稅的擔憂，使金價維持在每英兩3,000美元以上。

高盛周三將2025年底金價預測從每兩3,100美元上調至3,300美元，理由是ETF資金流入比預期更強，而且央行需求持續。

現貨金價26日收盤微跌0.02%，報3,019.38美元；美國黃金期貨收低0.1%，報3,022.50美元。

擔心川普的關稅會刺激通膨、阻礙經濟成長的投資人，正在黃金等避險資產上尋求避險。

Zaner Metals 公司副總裁兼高級金屬策略師Peter Grant表示：「在關稅不確定性和地緣政治風險持續存在的情況下，黃金仍然受到避險情緒的支撐。新的歷史高點將有助於實現我預期的下一個上行目標，即3,150美元。」

高盛周三表示，預期亞洲大型央行將在未來三到六年內繼續積極購買黃金，以達到預期的黃金儲備目標。

高盛將央行需求假設從先前的每月50噸上調至每月70噸，理由是美國政策不確定性加劇，以及預期中國可能在未來三到六年內繼續快速購買黃金。

高盛表示，「在黃金ETF方面，我們的美國經濟學家繼續預期聯準會將在2025年兩次降息25個基點，並在2026年上半年再降息一次，這支撐了我們對資金流入ETF的基本預測」。

高盛認為有兩個潛在風險可能促使黃金ETF比預期更強：一是經濟衰退引發聯準會降息周期，將2025年底金價推高至每英兩3,410美元；另一個是投資人對黃金的避險需求增加，使ETF的黃金持有量回升到新冠疫情時期水準，支持金價在2025年底達到每英兩3,680美元。

高盛重申建議做多黃金，但認為有兩個潛在事件可能提供更具吸引力的金價切入點。一是潛在的俄烏和平協議，另一種情況是股市大跌引發保證金驅動的黃金平倉。不過，高盛預期這些對金價的打擊都將是短暫的。

紐約銅價再創新高

由於知情人士透露美國可能會在幾周內對進口銅徵收關稅，要比市場預期的時間早幾個月，紐約市場銅價再創歷史新高。

紐約市場銅期貨一度上漲3.1%，至每磅5.374美元，之後漲幅收斂。紐約與倫敦市場的價差一度超過每噸1750美元。

匿名知情人士說，川普2月曾指示商務部對潛在的銅關稅展開調查，並在270天內提交報告，不過現在預計更快就會解決。

倫敦金屬交易所（LME）銅期貨下跌1.8%，報每噸9,927美元。