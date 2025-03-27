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台積電ADR重挫4% 隨費半大跌 日月光跌逾2%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周三（26日）跟隨美股大盤重挫，台積電ADR收盤大跌4.09%，報每股173.50美元，換算並折合台幣後為每股1,148.15元，較台北交易股票溢價率為17.16%。日月光ADR也大跌逾2%。

美國總統川普已經正式宣布，將對所有不在美國製造的汽車徵收25%的進口稅，美股收盤後的期貨指數繼續走跌。

道瓊工業指數26日收盤下跌132.71點，跌幅0.31%，報42,454.79點；標普500指數收盤下跌64.45點，跌幅1.12%，報5,712.20點；那斯達克指數收盤下跌372.84點，跌幅2.04%，報17,899.02點。

費城半導體指數重挫152.59點，跌幅3.27%，報4,508.74點。

以下是台股ADR收盤報價：

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 157.17 -2.66 161.50 -2.68

中華電 CHT 128.75 -0.49 129.00 -0.20

台積電 TSM 1,148.15 -4.09 980.00 17.16

聯電 UMC 43.74 -1.64 44.55 -1.81

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 台股 指數

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