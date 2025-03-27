美股收盤／標普500跌1% 那指重挫2% 川普宣布對汽車徵收25%關稅

美國股市周三（26日）收盤大幅下跌，標普500挫跌1%， 那斯達克指數重挫2%，受輝達（Nvidia）和特斯拉表現疲弱拖累。美國總統川普已經正式宣布，將對所有不在美國製造的汽車徵收25%的進口稅，美股收盤後的期貨指數繼續走跌。

道瓊工業指數26日收盤下跌132.71點，跌幅0.31%，報42,454.79點；標普500指數收盤下跌64.45點，跌幅1.12%，報5,712.20點；那斯達克指數收盤下跌372.84點，跌幅2.04%，報17,899.02點。

費城半導體指數重挫152.59點，跌幅3.27%，報4,508.74點。

標普500指數的11個類股中，有六個下跌，其中資訊技術類股跌幅最大，下跌2.46%，其次是通訊服務類股，下跌2.04% 。

川普在美股周三收盤後宣布，將對海外生產的汽車徵收25%的進口稅，進一步擴大目標為美國帶來更多製造業就業機會的貿易戰，並為下周更廣泛的關稅措施奠定基礎。

川普周三在白宮表示：「我們將對所有非美國製造的汽車徵收25%的關稅」，這一措施「非常溫和」。

川普說：「我們將向那些在我們國家做生意、搶走我們的工作、搶走我們的財富、搶走他們多年來一直在搶的東西的國家收費。」。

股市在川普還沒宣布汽車關稅前就大幅走低，因為最初彭博資訊報導川普計劃宣布汽車關稅後，股市就因擔心貿易戰對美國經濟的影響而收低。

特斯拉重挫5.6%，通用汽車跌3.1%，投資人對關稅規模、貿易夥伴的報復措施以及可能對全球經濟和企業產生的連鎖效應感到不確定。

Harris Financial Group的管理合夥人Jamie Cox說：「市場討厭關稅的不確定性，尤其是涉及汽車類股時。汽車產業首當其衝，成為關稅負面經濟影響的重災區。」

重量級晶片企業輝達大跌近 6%，博通跌近5%，拖累費半重挫超過3%。

一項調查顯示，第1季美國企業財務長的樂觀情緒有所下降。

擔心關稅導致價格上漲的企業紛紛增加庫存。數據顯示，2月美國耐久財訂單意外增加。

巴克萊將標普500指數2025年目標水準從6,600點下調至5,900點。2025年迄今，標普500指數已下跌3%，那斯達克指數則下跌逾7%。

GameStop大漲近 12%，之前公司董事會一致批准將比特幣納入資產儲備。