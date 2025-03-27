川普政府否認作戰機密外洩 美媒反擊秀出對話截圖

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導

美國時事雜誌「大西洋月刊」今天刊載，據稱是總統川普政府高層不慎傳給記者的群組對話，當中明確揭露，美軍計劃於幾點幾分調度F-18戰機或發射戰斧飛彈襲擊葉門

大西洋月刊（The Atlantic）總編輯高德柏格（Jeffrey Goldberg）日前透露，他無意間被拉入一個加密通訊應用程式（App）Signal群組，進而看到華府國安高層討論轟炸葉門激進組織「青年運動」（Houthi）的訊息。

川普（Donald Trump）政府官員抨擊大西洋月刊及高德柏格的首篇報導，並聲稱相關訊息不含機密資訊。

但大西洋月刊今天公布的群組對話截圖，詳述發動攻擊的時間和調度哪款戰機等令人咋舌的細節。

根據美國有線電視新聞網（CNN）引述大西洋月刊的報導內容，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）鉅細靡遺地分享空襲葉門計畫。以下為赫格塞斯留言的部分內容：

「北美東部時間1215：F-18起飛（第一攻擊編隊）。」

「1345：『觸發式』F-18第一波攻擊時機開始（目標恐怖分子位於已知地點，所以應該準時）。MQ-9攻擊無人機同時起飛。」

「1410：更多架F-18起飛（第二攻擊編隊）。」

「1536：F-18第二波攻擊開始，同時發射首波海基戰斧飛彈（Tomahawks）。」

法新社報導，大西洋月刊表示，川普政府一直否認相關群組對話觸及機密，他們才公布上述細節。

根據CNN，高德柏格及記者哈里斯（Shane Harris）指出，川普政府發布的聲明「使我們認為，閱聽眾應親自看這些文本，並自行判斷」。

他們還說：「特別是當政府要員意圖大事化小，淡化訊息的重要性，公開川普顧問在不安全的通訊管道傳送這種訊息，顯然符合公眾利益。」

川普 葉門 飛彈

延伸閱讀

川普政府擬審查「綠卡申請者」社媒帳號 遭批危害言論自由

川普對等關稅將公布 學者：大陸台商得採新東向、新南向

軍事行動或協議？川普應對伊朗核計畫 專家分析美政策2走向

川普新一輪關稅影響範圍縮小 華爾街交投平靜、日股收漲

相關新聞

美防長稱Signal群組不含機密作戰 大西洋雜誌曝光計畫細節打臉

美國白宮國家安全顧問沃茲誤把《大西洋》雜誌總編輯戈德堡（Jeffrey Goldberg）加進加密通訊軟體Signal的...

川普：美國需要掌控格陵蘭 以確保國家安全

美國總統川普自今年1月就任以來，一再堅稱他希望格陵蘭能歸美國所有，並且不排除使用武力來達成他的目標。川普今天表示，美國基...

格陵蘭訪團 改由范斯帶隊

白宮廿五日表示，美國副總統范斯與夫人烏沙將於廿八日前往格陵蘭，到格陵蘭西北部的美軍皮圖菲克太空基地聽北極安全議題簡報。

白宮洩密案 沃茲願負全責

美國白宮國安顧問沃茲誤把媒體人加入國安高層戰情群組，並在群組內討論轟炸葉門作戰計畫。沃茲廿五日表示對此事「負有全部責任」...

川普政府擬審查「綠卡申請者」社媒帳號 遭批危害言論自由

英國「獨立報」（The Independent）報導，川普政府建議，針對已在美國合法居留的綠卡申請者社群媒體帳號進行審查...

路透：美DOGE知名成員曾向網路犯罪集團提供技術支援

根據路透檢視的紀錄，億萬富豪馬斯克領導的政府效率部（DOGE）團隊最知名成員之一過去曾替宣稱可追蹤聯邦調查局（FBI）特...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。