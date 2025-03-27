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格陵蘭訪團 改由范斯帶隊

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美國副總統范斯（右）和妻子烏沙（左）。歐新社資料照
美國副總統范斯（右）和妻子烏沙（左）。歐新社資料照

白宮廿五日表示，美國副總統范斯與夫人烏沙將於廿八日前往格陵蘭，到格陵蘭西北部的美軍皮圖菲克太空基地聽北極安全議題簡報。

這支代表團原訂由烏沙率領，成員包括白宮國安顧問沃茲和能源部長萊特，范斯後來宣布加入。

美國總統川普廿六日受訪稱美國需要格陵蘭維護國際安全，「為了國際安全和保障，我們需要格陵蘭。我們需要它，必須擁有它。我不想這麼說，但我們必須擁有它」。

范斯表示，許多國家威脅利用格陵蘭的領土和水道來威脅美國、加拿大，也威脅格陵蘭人民，「因此我們要去了解當地情況」，川普政府希望「重振」格陵蘭人民安全，這對維護全球安全至關重要。

丹麥總理佛瑞德里克森指責這個美國代表團對丹麥和格陵蘭造成「令人無法接受的壓力」。

這些訪問名義上是私人行程，但已惹惱丹麥和格陵蘭政界。佛瑞德里克森說：「一個國家的官方代表不能規畫私人名義訪問。」

這趟訪問正值格陵蘭政局變動之際，在本月十一日大選後，格陵蘭各黨仍在協商組成新政府。即將卸任的格陵蘭看守政府說，美國此舉高度挑釁，格陵蘭政府「沒有發出訪問邀請，無論是私人或官方」。

丹麥一九五一年與美國簽署防衛協議，容許美國在格陵蘭部署軍隊並維持軍事基地。冷戰期間，美國曾在格陵蘭設置多達十七個軍事設施，包括雷達和早期預警系統，現在美國在當地只保有皮圖菲克太空基地。

丹麥 格陵蘭 美國

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