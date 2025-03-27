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白宮洩密案 沃茲願負全責

聯合報／ 編譯潘勛盧思綸／綜合報導
白宮國安顧問沃茲。路透
白宮國安顧問沃茲。路透

美國白宮國安顧問沃茲誤把媒體人加入國安高層戰情群組，並在群組內討論轟炸葉門作戰計畫。沃茲廿五日表示對此事「負有全部責任」，承諾徹查，但仍說不清為何會發生這種失誤。

沃茲十三日誤把「大西洋月刊」總編輯戈德堡拉進Signal群組，副總統范斯、國防部長赫塞斯等十多名美國高層官員還在群組內討論空襲葉門民兵作戰計畫，所幸並未對行動造成影響，但從選用未獲授權軟體討論機密到對此一無所察，種種疏失讓美國輿論炸鍋。

沃茲廿五日接受福斯新聞台訪問承認錯誤，他說：「這很丟臉，沒錯。我們犯錯了」，接著對力挺自己的總統川普喊話，「但我們會繼續向前，持續為總統創造佳績」。

衛報報導，被問及為何會發生這種失誤，沃茲說法前後矛盾。他多次稱不認識戈德堡，「我不會和戈德堡傳訊息，他不在我通訊錄」。

不過，沃茲又說通訊錄上助理電話號碼莫名其妙變成戈德堡的號碼，他問主持人，「你是否曾發生過，通訊錄某人名稱下方卻是另一個人的手機號碼？」衛報指，這個解釋和兩人不認識的說法有所矛盾。

沃茲還暗示可能出於「技術故障」才會有此失誤，還說已經聯絡頂尖科技人馬斯克一起了解原因，並且保證「會將徹查到底」。

川普稱沃茲已學到教訓，還說他「是個好人」。但民主黨人要求沃茲以及在群組內貼出作戰計畫的國防部長赫塞斯下台。

國家情報總監加巴德、中情局長拉特克利夫廿五日在參院聽證會被追問此事，兩人宣稱群組分享的資訊非機密。

此說引起委員會的民主黨人激烈反彈。民主黨參議員質疑，作戰計畫「攻擊目標、將部署的武器及攻擊順序」難道不屬於機密？參議員班奈特說，「請不要侮辱美國人的智商」、「丟臉」。

國防部 民主黨 美國

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