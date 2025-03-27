「不請自來」引發丹麥強烈抗議 美副總統被迫調整訪問計劃

丹麥政府周三（3月26日）對華盛頓決定派美國代表團訪問格陵蘭島的決定表示歡迎。此前，美國代表團的意外訪問計劃引發了批評。

美國副總統JD·萬斯於周二宣布，他將與妻子一同前往位於丹麥格陵蘭島的皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base）。此行定於本周五進行。美國總統特朗普已經多次表達渴望控制丹麥的這一自治島嶼。

自1月重新掌權以來，特朗普堅持表示，他希望出於國家安全目的接管格陵蘭島，並拒絕排除使用武力的可能。

格陵蘭與丹麥政府強烈反對未經邀請的訪問

就在萬斯宣布訪問格陵蘭島前幾個小時，丹麥首相弗雷德裡克森（Mette Frederiksen）和格陵蘭即將卸任的總理埃格德（Mute Egede）都強烈批評了美國代表團未經邀請訪問格陵蘭島的計劃。

埃格德將該訪問計劃稱為“外國干涉”，並指出卸任政府並未“發出任何訪問邀請，無論是私人還是正式的”。

自3月11日大選以來，格陵蘭僅有一個過渡政府，政黨仍在談判組建新聯合政府。

埃格德在臉書上表示：“我們已要求所有國家尊重這一進程。”

白宮方面稱，萬斯的妻子烏莎·萬斯（Usha Vance）也將隨同出訪格陵蘭。她計劃拜訪當地“歷史遺址，了解格陵蘭文化遺產”，並且還會在錫西米尤特觀看狗拉雪橇比賽。

格陵蘭即將卸任的總理埃格德對外稱，白宮國家安全顧問沃爾茲預計也將參與此次訪問行程。

丹麥首相弗雷德裡克森譴責此次訪問為“對格陵蘭和丹麥施加的不可接受壓力”，並誓言“抵制”。

萬斯在視頻聲明中表示，他和烏莎只會前往皮圖菲克基地，拜訪駐扎在那裡的美國太空軍成員，並“查看格陵蘭的安全情況”。

丹麥外長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）周三對媒體表示，美國副總統的妻子和白宮國家安全顧問不會訪問格陵蘭社會，美國人只會“訪問他們的基地”，“我們對此沒有任何反對意見”。

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格陵蘭的獨立傾向與對外部干涉的反感

丹麥皇家國防學院副教授雅各布森（Marc Jacobsen）表示，美國的計劃調整是“降溫”，旨在挽回面子，因為丹麥和格陵蘭領導人已明確表示不歡迎美國官員。

錫西米尤特是格陵蘭的第二大城鎮，人口為5500人。當地人宣布將在烏莎·範斯訪問期間舉行抗議。

3月15日曾有反美抗議活動在位於格陵蘭首府努克的美國領事館外舉行。

學者雅各布森駁斥了萬斯在視頻聲明中所稱的其他國家試圖利用格陵蘭“威脅美國、威脅加拿大，也威脅格陵蘭人民”的說法。

他說：“威脅格陵蘭的唯一國家實際上是美國。”他補充道：“如果他說的是中國或俄羅斯，它們並沒有威脅格陵蘭。它們根本沒有攻擊格陵蘭的興趣。”

作為具有獨立傾向的自治領土，格陵蘭擁有大量未開發的礦產和石油儲備，但石油和鈾礦勘探被禁止。

格陵蘭也位於北美和歐洲之間的戰略位置。由於氣候變化，北極地區的海上航線已經開通，美國、中國和俄羅斯對北極地區的興趣日益濃厚。

格陵蘭島的地理位置也使其成為俄羅斯和美國之間導彈最短距離。

格陵蘭官員一再表示，該地區不希望成為丹麥或美國的一部分，而是“歡迎所有人進行商業合作”。

根據民意調查，大多數格陵蘭人支持脫離丹麥獨立，但並不支持被美國吞並。

（法新社）

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