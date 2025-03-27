共和黨凝聚共識 美減稅+提高舉債拚5月過關

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

美國國會共和黨領袖表示，正接近對一項計畫達成共識，要延長總統川普2017年的減稅計畫，並且提高舉債上限，力圖5月底前批准經濟方案。

彭博資訊報導，聯邦眾議院議長強生25日在財政部開會後表示，「我不想在（了解）參議院行動前先出頭，但聽起來我們的歧見不大，這是好事，因此我們將能行動」，參院正「改變主意」，支持將提高舉債上限納入法案。美國財長貝森特與川普的經濟顧問哈森特在財政部主持「六大」稅務法案協調者會議，強生、參院多數領袖熊恩等國會議員都出席。

熊恩也表示，他認為舉債上限計畫「正凝聚共識」。過去幾周來，債限議題一直是兩院的關鍵爭議點。眾院日前批准一項計畫，呼籲以提高舉債上限4兆美元，作為稅務立法的一環，但參院共和黨人興致缺缺。

經濟學家預期，美國將在今年夏季或秋初觸及舉債上限，加重了共和黨須在期限前通過把提高舉債上限納入稅務法案的壓力。

共和黨 美國

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