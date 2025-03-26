美防長稱Signal群組不含機密作戰 大西洋雜誌曝光計畫細節打臉

美國白宮國家安全顧問沃茲誤把《大西洋》雜誌總編輯戈德堡（Jeffrey Goldberg）加進加密通訊軟體Signal的戰情群組，引發外界譁然。川普與情報主管淡化事件嚴重性，官員則批評《大西洋》與戈德堡，並宣稱戰情群組的資訊不含機密資訊。《大西洋》雜誌26日早上發布了該刊所稱來自該Signal戰情群組的額外信息，重點是美國軍方和情報高層官員圍繞空襲葉門的訊息。

CNN報導，戈德堡和《大西洋》記者哈里斯（Shane Harris）表示，政府高層官員的發言「讓我們相信，民眾應該觀看這些文字，才能得出自己的結論」，並稱「披露川普顧問群在非安全通訊渠道中包含的資訊類型，存在著明顯的公眾利益，特別是因為政府高層正試圖淡化這些資訊的重要性」。

此次發布的更多戰情群組文字訊息，強調行動安全存在巨大漏洞，因為空襲葉門叛軍青年運動的具體敏感資訊，在執行前就於戰情群組中分享，也推翻國防部長赫塞斯和其他川普政府官員的說法，即戰情群組並未討論戰爭計畫。

在戈德堡和哈里斯發布，美東時間早上11時44分送出的訊息中，赫塞斯分享了有關打擊的作戰細節，「天氣良好。剛與CENTCOM確認，我們準備好發動任務」，隨後繼續以異常詳細的方式分享了作戰計畫。這些訊息，包括幾點幾分由何種戰機發動攻勢，細節如下。

1215et：F-18發射（第1打擊編隊） 1345：F-18 第一次打擊窗口開啟（目標恐怖分子位於其已知位置，因此應該準時。另，攻擊無人機發射（MQ-9） 1410：更多F-18發射（第2打擊編隊） 1415：攻擊無人機精確命中（這是第一批炸彈肯定會投下的時刻，取決於稍早『基於觸發』的目標） 1536 F-18第二次打擊開始；另，第一批海基戰斧飛彈發射

BREAKING from The Atlantic:



Editor in chief Jeffrey Goldberg has released the Signal war plans text thread:



Here Are the Attack Plans That Trump's Advisers Shared on Signal. https://t.co/CbFDHzgEGf pic.twitter.com/B36PBLpdmj — Kyle Griffin (@kylegriffin1) 2025年3月26日

沃茲隨後發出簡訊，確認目標在一棟倒塌的建築物內，攻擊成功。赫塞斯當天稍晚向戰情群組證實，更多打擊正在路上。

根據《大西洋》的報導，這個資訊是在「轟炸青年運動陣地計畫開始的2小時前」收到。戈德堡和哈里斯寫道，如果這些訊息，特別是美國飛機正起飛前往葉門的確切時間，在這關鍵的2小時期間落入錯誤的人手中，美國飛官和其他美方人員可能暴露在比平常執行任務更大的風險中。