快訊

國台辦接323件「台獨打手」舉報 八炯、劉世芳在列11人名單曝

轉折點到了？台積電出現1043元盤後鉅額交易 這六檔也有

南韓救火直升機罹難…疑被電線絆住墜毀 4次爆炸遭火焰吞沒

專家：Signal非用於軍事 要求達到軍用級強人所難

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導
美國官員藉加密通訊軟體Signal擘劃空襲葉門叛軍「青年運動」，但專家分析，Signal原始設計並非用於軍事，要求這款軟體達到軍用級通訊標準，根本強人所難。 路透社
美國官員藉加密通訊軟體Signal擘劃空襲葉門叛軍「青年運動」，但專家分析，Signal原始設計並非用於軍事，要求這款軟體達到軍用級通訊標準，根本強人所難。 路透社

美國官員藉加密通訊軟體Signal擘劃空襲葉門叛軍「青年運動」，但專家分析，Signal原始設計並非用於軍事，要求這款軟體達到軍用級通訊標準，根本強人所難。

美國官員使用加密通訊軟體Signal的群組，討論即將對葉門武裝團體青年運動（Houthi）採取軍事行動；美國時事雜誌「大西洋月刊」（The Atlantic）總編輯高德柏格（Jeffrey Goldberg）日前意外被拉入國安高層的群組，引發機密外洩的質疑。

法新社報導，2012年問世的Signal，所有權歸屬於總部位於加州山景市（Mountain View）、標榜維護言論自由和通訊安全的美國非營利組織Signal基金會（Signal Foundation）。

美國前總統歐巴馬（Barack Obama）主政時期的白宮網路安全協調官員、現任網路威脅聯盟（CyberThreat Alliance）執行長丹尼爾（Michael Daniel）表示：「Signal是個非常強固的平台，這可歸功於運作方式、頻繁的程式更新，以及對端對端加密技術的運用。」

丹尼爾告訴法新社，不過「Signal的原始設計或開發用途，並非用於討論軍事方案」。

丹尼爾說，Signal真正的漏洞並非應用程式本身，「而是周邊各方面，更確切而論，這些訊息儲存在個人裝置，而這些裝置的安全性可能不足，或是並未採取適當的保護措施」。

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）教授兼加密專家葛林（Matthew Green）曾參與Signal的研發，他在社群媒體平台Bluesky發文說，要求Signal達到「軍用級」的通訊標準，「根本是強人所難！」

白宮官員運用Signal的消息曝光後，這個通訊軟體的下載量暴增，葛林警告Signal可能因此反受其害，「Signal似乎是大家『真正』信任的唯一加密通訊軟體，終將成為許多人下手攻擊的目標」。

國安 應用程式 白宮 網路 美國 葉門

延伸閱讀

美國安群組拉錯人機密恐外洩 Signal強調安全無虞

媒體人「誤入」美國安群組 民主黨大咖要川普炒防長

糗了…美國安群組誤加記者

誤入國安高層18人群組 美媒總編：原以為我被騙了「挖坑給記者跳」

相關新聞

關稅風險加上DOGE大砍支出 全美44州閃現衰退警訊

在川普政府的政策可能壓抑經濟成長之際，美國有44州失業率增長情形，閃現衰退警訊。

路透：美DOGE知名成員曾向網路犯罪集團提供技術支援

根據路透檢視的紀錄，億萬富豪馬斯克領導的政府效率部（DOGE）團隊最知名成員之一過去曾替宣稱可追蹤聯邦調查局（FBI）特...

專家：Signal非用於軍事 要求達到軍用級強人所難

美國官員藉加密通訊軟體Signal擘劃空襲葉門叛軍「青年運動」，但專家分析，Signal原始設計並非用於軍事，要求這款軟...

法官禁制令阻川普施政 眾院議長：國會可撤掉法院

白宮抨擊一些「激進」法官阻撓總統川普的施政議程，聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）今天警告說，國會可以對司法...

川普嚴格審查綠卡 移民局已悄悄暫停部分申請

川普政府為加強審查移民，美國公民與移民服務局（USCIS）已悄悄暫停處理某些個人提交的綠卡申請，其中包括已獲批准的難民和...

上訴法院：總統有權限制 川普政府可暫停批准新難民

根據上訴法院25日裁定，川普政府可以停止批准新的難民進入美國，但必須允許在總統暫停美國接納難民系統之前的1月20日，被有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。