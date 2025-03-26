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法官禁制令阻川普施政 眾院議長：國會可撤掉法院

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導
聯邦眾議院議長強生。 法新社
聯邦眾議院議長強生。 法新社

白宮抨擊一些「激進」法官阻撓總統川普的施政議程，聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）今天警告說，國會可以對司法機構行使權力，包括裁撤整個的聯邦地區法院。

眾院共和黨領袖強生告訴媒體說，法官發布大量全國性禁制令來阻礙總統川普的計畫措施，這是「危險趨勢」的一環。

路透社報導，強生在每週例行記者會上說：「當法官自認為可以出手阻撓總統正在做的事、可以阻止美國人民投票想做的事時，這就違反了三權分立制度。」

他說，眾院司法委員會打算在下週舉行聽證會，「以凸顯（法官）這些濫權行為」，並且在最近推動立法，以阻止聯邦地區法院法官發布全國性禁制令來阻止政策。

他說：「我們確實有權制衡聯邦法院…如你所知，我們可以撤銷整個的地區法院。我們有權掌控資金、制衡法院及所有其他事情。在迫切時機採取萬不得已的手段，國會將採取行動。」

近年來，美國法官頻繁發布全國性禁制令，阻止了兩黨總統所通過的政策。

而眾院所通過任何削減法官禁制令的立法，送至聯邦參院時，能闖關成功的機會很小，因為在參院若要通過這些議案，須得民主黨議員的投票支持。

強森後來向媒體澄清說，他的言論並不是威脅，而是為了「表明我們（國會）擁有廣泛權力來制衡法院」。

聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）告訴媒體說：「光想到（他說要）取消法院經費，就覺得生氣」。

美國法院行政管理局（Administrative Office of theU.S. Courts）對此拒絕置評。

共和黨 司法 川普 強生 美國 議員

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