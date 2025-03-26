關稅風險加上DOGE大砍支出 全美44州閃現衰退警訊

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經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
在川普政府的政策可能壓抑經濟成長之際，美國有44州失業率增長情形，閃現衰退警訊。路透
在川普政府的政策可能壓抑經濟成長之際，美國有44州失業率增長情形，閃現衰退警訊。路透

川普政府的政策可能壓抑經濟成長之際，美國有44州失業率增長情形，閃現衰退警訊。

Business Insider報導，羅森伯格研究公司近期報告指出，今年1月和這波經濟周期的最低點相比，全美50州中的44州的失業率都增加至少0.5個百分點，跨越觸發經濟衰退預測指標「薩姆法則」的門檻。羅森伯格研究公司創辦人兼總裁羅森伯格（David Rosenberg）對此表示：「目前的失業率的增長幅度，意味著經濟衰退的壓力已廣布至地區層級。」

「薩姆法則」是一項預測經濟衰退的指標，定義如下：當失業率的三個月移動平均值，比過去十二個月的最低點，提高0.5個百分點以上，就代表經濟衰退通常隨之而來。

羅森伯格警告，關稅推升物價，加上勞動市場放緩，可能為民眾收入帶來「嚴重擠壓」，並減少消費支出。他並強調，川普刪減公共支出、執行聯邦政府瘦身，乃是對前幾年的經濟刺激措施，大加改弦易轍。

美國全國失業率自2022年1月起，介於3.4%-4.2%之間，上月則升至4.1%。Business Insider分析顯示，在截至今年1月的一年期間，除了七個州之外，其餘各州失業率都上升，還有兩個州的失業率大致持平；自2022年年初以來，其中28個州的失業率較低點增加超過0.5個百分點，如羅德島州的失業率，自2023年6月的2.6%，上升至今年1月的4.6%；同樣，加州1月的失業率也自2022年8月的3.8%，躍升至5.4%。

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