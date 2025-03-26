美國共和黨減稅併提高債限法案漸凝聚共識 拚5月過關

美國國會共和黨領袖表示，正接近對一項計畫達成共識，要延長總統川普2017年的減稅計畫，並且提高舉債上限，力圖5月底前批准經濟方案。

彭博資訊報導，聯邦眾議院議長強生25日在財政部開會後表示，「我不想在（了解）參議院行動前先出頭，但聽起來我們的歧見不大，這是好事，因此我們將能行動」，參院正「改變主意」，支持將提高舉債上限納入法案。美國財長貝森特與川普的經濟顧問哈森特在財政部主持「六大」稅務法案協調者會議，強生、參院多數領袖熊恩等國會議員都出席。

熊恩表示，他認為舉債上限計畫「正在凝聚共識」。過去幾周以來，舉債上限議題一直都是兩院的關鍵爭議點。眾院日前批准一項計畫，呼籲以提高舉債上限4兆美元，作為稅務立法的一環，但參院共和黨人興致缺缺。

至少兩位共和黨籍參議員仍不支持眾院版計畫，包括霍利（Josh Hawley）和圖柏維爾（Tommy Tuberville），因為可能削減各自選民使用的聯邦醫補（Medicaid）等醫療計畫支出，另一名共和黨籍參議員保羅（Rand Paul）則說，若稅務方案包含提高舉債上限，他永遠不會投下贊成票。

經濟學家預期，美國將在今年夏季或秋初觸及舉債上限，加重了共和黨國會須在期限前通過把提高舉債上限納入稅務法案的壓力。眾院議員已表示將加快行動，目標是在5月26日的陣亡將士紀念日假期前通過。

若要依照這個時程，參眾兩院協調人員必須先達成共識，熊恩將4月7日當周設定為參院通過預算決議的期限，概述減稅內容。眾院本月稍早已通過其版本的減稅計畫藍圖，減稅4.5兆美元，並縮減2兆美元支出。共和黨希望擴大減稅規模數兆美元，又不撙節更多支出，勢必將讓財政鷹派議員槓上尋求減稅的議員。

有「避險基金天王」美譽的橋水聯合（Bridgewater）創辦人達里歐25日稍早警告共和黨籍眾議員，美國赤字日增的危險，眾院共和黨人表示，這番話強化了他們必須要以縮減支出，抵銷新減稅安排的意圖。