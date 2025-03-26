被誤拉進川普國安群組 《大西洋月刊》總編輯揚言曝光更多內容

川普政府國安團隊首長日前誤把「大西洋月刊」總編輯戈德堡（Jeffrey Goldberg）拉進Signal群組，導致美國空襲葉門民兵「青年運動」的計畫外洩，引發外界震驚。戈德堡25日宣稱，不排除未來幾天會公布更多群聊內容。

每日郵報報導，戈德堡25日接受Bulwark播客節目專訪時說，他的團隊正考慮公開在Signal機密群組的全部資訊，稱「他們對資料不負責任，並不代表我也會對這些資料不負責任。我認為，我的義務是認真對待國家安全資訊。」

戈德堡先前公布群聊的部分文字內容，包括副總統、國防部長和國家情報總監發出的訊息，但模糊其中部分內容，例如對葉門青年運動進行襲擊的行動細節。

戈德堡說，「也許在未來幾天，我會讓你知道，『好，我有計畫把資料經過審查後公諸於世』，但我現在不會這麼說，因為還需要進行很多對話，才能合理地這樣做。」並指他還未披露Signal群組中一名現役中央情報局官員的名字。

戈德堡強調，群聊內容還包括「他們在接下來兩小時內想殺死誰」，稱雖然他喜歡國安調查報導，但這些資訊根本不該出現在他手機，表示他相當重視不讓美國人喪命的責任。

戈德堡表示，國防部長赫塞斯於15日上午11時44分向群組發送作戰計畫，一顆炸彈就於當天下午2時左右在葉門投下。報導指出，這起事件表明行動細節在不知不覺中外洩。赫塞斯曾任福斯新聞主持人，現在卻因犯下嚴重失誤而成為媒體焦點。

紐約時報指出，現年59歲的戈德堡在出任「大西洋月刊」總編輯前，是知名國安記者，曾任職於華盛頓郵報，也曾為紐約時報和紐約客等雜誌撰稿。

報導稱，戈德堡過去常與川普對立，2020年報導川普曾貶低在服役期間犧牲的美軍為「失敗者」，也曾於2024年報導川普說需要的是「希特勒麾下」的將軍，可見戈德堡應是川普政府最不想拉進國安群組的媒體人之一。