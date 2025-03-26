快訊

整理包／2025大甲媽祖遶境4月4日起駕！9天8夜路線日程表、必看儀式、住宿資訊全攻略

轟賴政府思想審查 陳培哲等75位學者提聯合聲明

台中文心秀泰外驚傳隨機砍人！先揮拳再撿鋸子砍 2人受傷送醫

美國安群組拉錯人機密恐外洩 Signal強調安全無虞

中央社／ 倫敦25日綜合外電報導
Signal總裁惠塔克（Meredith Whittaker）在社群平台X的一篇貼文中將這款應用程式描述為「私密通訊的黃金標準」，並概述Signal比臉書（Facebook）母公司Meta的訊息應用程式WhatsApp更具安全優勢。路透
Signal總裁惠塔克（Meredith Whittaker）在社群平台X的一篇貼文中將這款應用程式描述為「私密通訊的黃金標準」，並概述Signal比臉書（Facebook）母公司Meta的訊息應用程式WhatsApp更具安全優勢。路透

美國國安顧問誤將一名新聞工作者加入美方高層官員討論即將對葉門武裝團體發動攻擊的通訊群組，引發爭議，加密通訊軟體Signal總裁今天為自家程式的安全性做辯護。

美國官員使用加密通訊軟體Signal的群組，討論即將對葉門武裝團體「青年運動」（Houthis）採取軍事行動；美國時事雜誌「大西洋月刊」（The Atlantic）總編輯高德柏格（Jeffrey Goldberg）日前意外被拉入國安高層的群組，國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）表示，他對此事負全責。

路透社報導，民主黨籍議員認為此事已構成美國國安漏洞。Signal總裁惠塔克（Meredith Whittaker）並未直接談及這個失誤，但她在社群平台X的一篇貼文中將這款應用程式描述為「私密通訊的黃金標準」，並概述Signal比臉書（Facebook）母公司Meta的訊息應用程式WhatsApp更具安全優勢。

她說：「我們是開源（open source）、非營利組織，我們在整個系統中開發和應用（端對端加密），並採用隱私保護技術來保護詮釋資料（metadata）與訊息內容。」

作為有別於WhatsApp的選項之一，Signal在歐洲和美國越來越受歡迎，因為這款程式蒐集的用戶資料非常少。

根據市場情報公司Sensor Tower數據，2025年前3個月Signal在美國的下載次數較上季成長16%，比2024年同期增長25%。

惠塔克2月接受荷蘭「電訊報」（De Telegraaf）採訪時表示，Signal是更安全的替代方案，因為WhatsApp會蒐集詮釋資料，這些資料可以用來查看誰發送訊息給誰，以及發送訊息的頻率。

惠塔克在X貼文中表示：「當受到強制要求時，和所有一開始就蒐集數據的公司一樣，他們會交出這些重要且具揭露性的資料。」

WhatsApp發言人則透過聲明表示，WhatsApp是依靠詮釋資料來防止垃圾郵件，並「維持服務安全免遭濫用」。

國安 應用程式 美國

延伸閱讀

美報告：中俄伊朗北韓合作迅速增長 對美構成新挑戰

白宮洩密元凶出面回應！國安顧問自首「很丟臉」 但解釋前後矛盾

媒體人「誤入」美國安群組 民主黨大咖要川普炒防長

美副總統將訪格陵蘭美軍太空基地 聽取北極安全簡報

相關新聞

白宮洩密元凶出面回應！國安顧問自首「很丟臉」 但解釋前後矛盾

川普政府爆出國安高層誤把媒體人加入戰情群組，引發外界譁然。事後國安顧問沃茲也自首對事件「負有全部責任」，但是他的說法前後...

秘魯妻逾期遭遣返 公民夫不後悔投川普：考慮離開美國

新聞周刊(Newsweek)25日獨家報導，住在威斯康辛州的美國公民巴特爾(Bradley Bartell)，有個結婚六...

美國共和黨減稅併提高債限法案漸凝聚共識 拚5月過關

美國國會共和黨領袖表示，正接近對一項計畫達成共識，要延長總統川普2017年的減稅計畫，並且提高舉債上限，力圖5月底前批准...

美國安群組拉錯人機密恐外洩 Signal強調安全無虞

美國國安顧問誤將一名新聞工作者加入美方高層官員討論即將對葉門武裝團體發動攻擊的通訊群組，引發爭議，加密通訊軟體Signa...

被誤拉進川普國安群組 《大西洋月刊》總編輯揚言曝光更多內容

川普政府國安團隊首長日前誤把「大西洋月刊」總編輯戈德堡（Jeffrey Goldberg）拉進Signal群組，導致美國...

川普簽署行政命令改選舉制度 投票須證明公民身分

美國總統川普今天簽署全面性行政命令，要改革美國選舉制度，包括要求選民登記時提供公民身分證明文件，並規定必須在選舉日前收到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。