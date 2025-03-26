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美國財政部將響應政府效率部 準備大規模裁員

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
聯邦雇員在美國財政部所轄國稅局位於密蘇里州堪薩斯市的總部前，集會抗議大量裁員。 路透
聯邦雇員在美國財政部所轄國稅局位於密蘇里州堪薩斯市的總部前，集會抗議大量裁員。 路透

根據美國財政部官員提交給法庭的文件，美國財政部正在計劃裁撤「大量」雇員，響應馬斯克領導的政府效率部（DOGE）所推動縮小聯邦政府規模。

這份文件指出，美國財政部正在確定最終裁員方案，回應總統川普簽署的落實DOGE目標行政命令。財政部的裁員計畫，將依財政部所轄「各個機構分別量身制定，在許多情況下，將經由裁員來削減大量人員。

美國財政部轄下的國稅局、財政服務局、鑄幣局和貨幣監理署等機構，總雇員人數超過10萬人。

財政部沒有立即回應彭博新聞的置評請求。財政部長貝森特先前則是曾經強調，DOGE的重點是在提高公共部門的效率，一如該部的名稱中的E，是效率（efficiency），不是消除（elimination）。

這份文件中，財政部人資官員諾里斯所揭露資訊，是周二美國各政府機構遞交給法庭的宣誓陳述書合集裡的一部分。川普政府被馬里蘭聯邦法官要求驗證是否遵守14天的臨時限制令，讓數千名突然被裁員的聯邦試用雇員，暫留原職。這群聯邦試用人員依不同職位，在職不到一年或兩年。

法官的命令發給18個政府機構或其所轄辦公室，審閱各機關遞交的文件後，法官將裁定是否以更長的禁令，讓雇員保有工作。

諾里斯告訴法官，下一波裁員時，因為裁員基於年資，暫留原職的資淺人員將會被不成比例地受影響。諾里斯沒有說明財政部預期何時會完成裁員計畫。

文件 美國

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