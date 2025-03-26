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川普簽署行政命令改選舉制度 投票須證明公民身分

中央社／ 紐約25日綜合外電報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普今天簽署全面性行政命令，要改革美國選舉制度，包括要求選民登記時提供公民身分證明文件，並規定必須在選舉日前收到所有選票。

美聯社報導，這項命令指出，美國未能「實施基本且必要的選舉保護措施」，呼籲各州與聯邦機構合作分享選民名單，並起訴選舉犯罪。這項命令還威脅要撤銷不遵守規定各州的聯邦資金。

此舉可能很快就會面臨挑戰，因為各州握有廣泛的權力制定各自的選舉規則。這項命令與川普長久以來批評選舉程序的做法一致，他經常聲稱選舉遭到操控，甚至在選舉結果出爐前就這麼宣稱。

此外，他自2020年大選中輸給民主黨籍的拜登（JoeBiden）以來，川普也對某些投票方式提出質疑，並聲稱存在大規模舞弊。

川普特別把重點放在郵寄投票上，儘管這種投票方式廣受選民歡迎，包括共和黨選民，他仍在沒有證據的情況下聲稱這種投票方式不安全，會招致舞弊。

這項行政命令要求選民登記時提供公民身分證明，顯示川普並沒有等待國會共和黨人通過他們長期推動的「保護美國選民資格法案」（SAVE Act），這項法案旨在達成相同目標。

共和黨人為這項措施提出辯護，說這是恢復公眾對選舉信任的必要之舉。

投票權團體則表達擔憂，認為這項規定可能會剝奪部分合格選民的投票權。根據布瑞南司法中心（Brennan Center for Justice）和其他團體2023年的報告，美國估計9%投票年齡公民，也就是2130萬人，無法隨時提供公民身分證明。

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