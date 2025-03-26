媒體人「誤入」美國安群組 民主黨大咖要川普炒防長

美國雜誌總編輯被拉入國安高層群組，軍事行動討論串因此曝光，民主黨議員連番炸鍋，抨擊國安團隊出現重大資安漏洞，「簡直丟臉」。民主黨眾院領袖傑福瑞斯致函川普，要他立刻炒了在群組分享作戰計畫的國防部長赫塞斯。

時事雜誌「大西洋月刊」（The Atlantic）總編輯高德柏格（Jeffrey Goldberg）日前「被誤入」國安高層在加密通訊軟體Signal的群組後，昨天發長文配對話截圖，曝光白宮、國防部及國務院對空襲葉門計畫的部分討論串。

根據「紐約時報」（The New York Times）今天取得的信函，傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）對川普表示，赫塞斯（Pete Hegseth）是美國史上最不合格的國防部長。「他繼續擔任五角大廈領導層最高職位，威脅到國家安全，並將我們在世界各地的勇敢男女軍人置於危險境地。」

傑福瑞斯早就對赫塞斯的適任性多有微詞，他對川普喊話，赫塞斯「應該馬上被炒」。

「這位所謂的國防部長魯莽又隨便地揭露高度敏感的戰爭計畫，包括即將發動攻擊的時間、可能的打擊目標和使用的武器，這一切都發生在一個未保密的國家安全群組，令人費解的是（群組裡）竟然還有一位記者。」

「大西洋月刊」總編輯「被誤入」國安高層群組的事件曝光以來，幾位民主黨人已經呼籲赫塞斯及其他涉事的高階國安官員下台。

不過，同樣在群組的國家情報總監加巴德（TulsiGabbard）及美國中央情報局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）上午出席參議院聽證會時，強調群組的對話並未涉及任何機密內容。

民主黨參議員聽了明顯不滿，與加巴德和雷克里夫有幾次尖銳交鋒，質疑「目標、將部署的武器以及攻擊順序」難道不屬於機密嗎？既然不屬於機密，是不是可以公開讓大家知道？參議員班奈特（MichaelBennet）更說重話，「請不要污辱美國人的智商」、「丟臉」。

魏登（Ron Wyden）則直接點名白宮國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）及防長赫塞斯需要辭職。

奧索夫（Jon Ossoff）在CIA局長雷克里夫連續對相關問題回答「我不記得了」後，表情越來越不耐煩。「雷克里夫局長，你一定為今天的聽證會做好了準備。你是美國政府高層群組的一員，現在又發生一起廣受關注的敏感資訊洩露事件。」

奧索夫說，「我們將取得這條對話串的完整記錄，並根據內容仔細比對你的證詞。」

川普本人今天表態挺誤把大西洋月刊總編輯加入群組的國安顧問瓦爾茲。他對國家廣播公司新聞網（NBC News）表示，瓦爾茲已經記起教訓了，「他是個好人。」

白宮國家安全會議（NSC）發言人休斯（BrianHughes）昨天承認有這回事，還說「報導中的對話串似乎是真的，我們正在檢討號碼為什麼會被粗心加進去」。赫塞斯則對記者表示，沒有人在群組中發送戰爭計畫。

目前還不清楚為什麼美國國安高層選擇透過Signal進行討論，而不是使用政府專門處理敏感討論的安全管道。資安專家柯爾（Rocky Cole）對路透社表示，Signal在安全界享有高聲譽，被廣泛使用並受到信任。

柯爾說，在Signal上討論高度敏感的國家安全資訊的風險並不在於Signal本身不安全。事實上，國家級威脅行為者已證明能夠遠端入侵整台手機。如果手機本身不安全，該設備上的所有Signal訊息都可以被讀取。

比起其他相對沈默的同黨議員，眾議院軍事委員會共和黨成員、退役空軍將領貝肯（Don Bacon）告訴媒體，赫塞斯需要為這起洩密事件負責，因為這將生命置於危險之中。

當被問到白宮聲稱「當事Signal群組」沒有分享機密細節時，貝肯說：「他們應該誠實並承認錯誤。」