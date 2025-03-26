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川普國安群組 作戰機密外洩…誤將媒體總編輯拉進聊天群

聯合報／ 記者顏伶如、編譯盧思綸／綜合報導
美國總統川普（左）和國防部長赫塞斯（右）廿一日在白宮橢圓辦公室發表談話。赫塞斯日前在國安群組貼出空襲葉門「青年運動」民兵計畫，一名媒體總編輯卻被誤加入群組內。（美聯社）
美國總統川普（左）和國防部長赫塞斯（右）廿一日在白宮橢圓辦公室發表談話。赫塞斯日前在國安群組貼出空襲葉門「青年運動」民兵計畫，一名媒體總編輯卻被誤加入群組內。（美聯社）

美國國防部長赫塞斯等川普政府國安團隊首長，日前在加密通訊軟體Signal群組討論美國空襲葉門「青年運動」民兵計畫細節，卻誤將「大西洋月刊」總編輯戈德堡拉進群組，國防部官員對於將美國作戰計畫放到民用聊天群組表示震驚，質疑可能違反反間諜法，一旦外洩可能使美軍陷入危險。

國會議員對於作戰計畫外洩感到詫異，眾院軍事委員會成員、民主黨紐約州聯邦眾議員萊恩說，「只能用糟糕透頂來形容」。

不過，赫塞斯被記者追問時仍宣稱「沒人用聊天軟體發作戰計畫，我想說的就這麼多」。川普對媒體說，他不知道此事，還批評「大西洋月刊」已經「快要倒閉」。

「大西洋月刊」網站廿四日報導，戈德堡表示被白宮國安顧問沃茲誤加入群組內，群組十八名成員包括副總統范斯、中央情報局局長拉特克利夫、國家情報總監加巴德、國務卿魯比歐、國安顧問沃茲、財政部長貝森特、總統特使威科夫等人。

戈德堡說，十一日美軍轟炸葉門四天前，他的Signal突然收到訊息，沃茲邀他加入這個群組，一開始以為是詐騙，後來認為或許沃茲想跟他討論一些國際大事，加入後卻發現是為討論轟炸葉門計畫而成立的國安高層群組。他始終沒有發言，所有成員也沒發現群組中有陌生人。

戈德堡報導，發動空襲前幾天，群組辯論著攻擊「青年運動」是否明智，副總統范斯主張延後計畫，否則油價恐進一步上漲，還會讓服務歐洲的貿易路線坐收利益。

范斯認為，美國貿易僅有百分之三貨物通過蘇伊士運河，歐洲則達到百分之四十，行動存在真實風險，主張這不符合美國利益，「我只是厭惡再一次幫歐洲解困」。

國防部長赫塞斯回覆：「副總統，我完全理解你對歐洲不勞而獲的厭惡，這真是可悲。不過地球上只有我們能辦到這次行動，其他人根本差得遠。」

之後一名推斷應為白宮副幕僚長米勒的人強調川普已同意這次行動，還說屆時將確保歐洲人和埃及人理解「美國期望的回報」。最後國防部長赫塞斯以「同意」結束對話。

戈德堡說，十五日美軍空襲「青年運動」當天，赫塞斯在空襲發起前約兩小時在群組中貼出詳細作戰細節。戈德堡後來發現，官員們和媒體披露的攻擊情況，完全和群組貼出的作戰計畫相同，讓他確定這個群組是真的，隔天決定退出群組。

戈德堡說，讓他震驚的是，從頭到尾都沒有人發現他在群組裡，他退出後也沒有人來聯繫他或追問他的身分，他從未見過這麼嚴重的資安疏失，廿四日主動聯繫沃茲、赫塞斯等人，隨後國安會發言人休斯對他證實這個群組是真的。

白宮國安會表示，報導描述的群組討論串「應該是真的」，正在調查為何會有媒體人被加進群組。

紐約時報說，這是一起美國國家安全情報重大外洩事件，不僅戈德堡被誤加入群組，這項牽涉高度機密的對話竟使用政府機密管道以外的通訊軟體進行。

國安會 國防部 美國

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