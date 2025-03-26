糗了…美國安群組誤加記者
美國官員24日證實，國防部長赫塞斯等國安團隊高層首長，日前在討論美國打算空襲葉門叛軍的計畫細節時，誤將媒體記者拉進通訊軟體群組，不僅曝光美軍的空襲計畫，也意外揭露華府核心圈實在受不了跨大西洋盟友，大抱怨歐洲國家從美國行動中「不勞而獲」，同時也讓外界窺見內部的權力動態。
大西洋月刊網站24日報導，川普國安團隊的加密通訊軟體Signal群組「胡塞PC小組」，意外加進大西洋月刊總編輯戈德堡。戈德堡直言，這是他見過最嚴重的洩密事件。
白宮國家安全會議表示，報導描述的群組討論串「應該是真的」，正調查為何會有媒體人被加進群組。
群組18名成員包括副總統范斯、中情局局長拉特克利夫、國家情報總監加巴德、國務卿魯比歐、白宮國安顧問沃茲、財政部長貝森特、總統特使威科夫等。
大西洋月刊報導刊登兩個半小時之後，川普對媒體說，並不知道敏感訊息遭到分享。有媒體詢問國安機密外洩，川普則批評該媒體已經「快要倒閉」。
戈德堡在報導中說，群組討論串內容包括美國3月15日將對葉門叛軍胡塞（又譯青年運動）發動攻擊的作戰細節，目的是阻止胡塞攻擊航行紅海、往返蘇伊士運河的船舶。戈德堡收到攻擊細節兩小時後，美國便發動攻擊。
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