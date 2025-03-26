議員要求究責 民主黨：群組裡的人都犯法

美國白宮國安顧問沃茲誤把「大西洋月刊」總編輯戈德堡拉進通訊軟體群組，還在群組討論機密作戰計畫，震撼華府。美國會兩黨都有議員認為應究責，甚至指相關官員已犯法。

曾身陷「電郵門」案的前國務卿希拉蕊‧柯林頓在Ｘ上發文表示不可置信，稱此事「真是太扯了」。

路透報導，民主黨聯邦參議員華倫在Ｘ平台表示，用通訊應用程式Signal討論敏感國安議題，已「明確違法」且「危險至極」。

民主黨參議員昆斯說，「對話串的每個政府官員都已犯罪，即使是無心之過。他們犯的罪通常會被判刑入獄」。

參院軍事委員會民主黨籍資深議員利德發表聲明稱，此事若為真，就是他畢生所見「在作戰安全及常識方面最嚴重的失誤之一」。他將要求政府交代這起事件。

軍人出身的民主黨參議員譚美先前在國防部長赫塞斯的任命聽證會上，就曾嚴詞質疑他是否適任。她廿四日也在Ｘ平台抨擊赫塞斯，指他「在群組中洩露機密戰爭計畫，展現他的無能」。

共和黨參議員穆考斯基說，如果這種事發生在拜登總統時代，「我們會把屋頂掀翻」。

根據美國法律，不當處理、誤用或濫用機密資訊可能構成犯罪，目前尚不清楚本案是否違反這些規定。

白宮尚未暗示此次洩密案會導致任何人事變動。白宮發言人李維特表示，川普對他的國安團隊充滿信心，包括國家安全顧問沃茲。