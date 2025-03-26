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白宮國安群聊外洩 川普挺沃茲

聯合報／ 編譯盧思綸周辰陽／綜合報導
美國日前攻擊葉門的武力組織「青年運動」，爆出事前國安群組在通訊軟體討論時，「大西洋雜誌」總編輯不小心被邀請至群組中。美國總統川普（左）十三日在白宮橢圓辦公室與北約秘書長呂特會面，白宮國安顧問沃茲（坐者右起）、防長赫塞斯、副總統范斯陪同。沃茲、赫塞斯和范斯都捲入這次國安群組洩密事件。（法新社）
美國日前攻擊葉門的武力組織「青年運動」，爆出事前國安群組在通訊軟體討論時，「大西洋雜誌」總編輯不小心被邀請至群組中。美國總統川普（左）十三日在白宮橢圓辦公室與北約秘書長呂特會面，白宮國安顧問沃茲（坐者右起）、防長赫塞斯、副總統范斯陪同。沃茲、赫塞斯和范斯都捲入這次國安群組洩密事件。（法新社）

政治新聞網Politico報導，白宮國安顧問沃茲誤把「大西洋雜誌」總編輯戈德堡加進國安高層官員討論作戰計畫群組，白宮內部有人認為沃茲恐被迫辭職。不過川普廿五日力挺沃茲，表示沃茲已學到教訓。

戈德堡在報導中說，他十三日收到沃茲邀約，加入加密通訊軟體Signal群組。一開始以為是詐騙，後來認為也許是沃茲想和他討論烏克蘭、伊朗等議題，因此加入。後來發現群組成員包含副總統范斯、國防部長赫塞斯、白宮幕僚長威爾斯等高層，討論轟炸葉門作戰計畫。戈德堡說，從頭到尾沒人發現他在群組裡，他後來不願再知道更多機密而退出群組，也沒人理他。

川普廿五日對ＮＢＣ說，戈德堡是個「奸詐小人」，出現在該群組「根本沒影響」。川普說，此事要怪沃茲的一名幕僚，「上面有他的電話號碼」。

川普說，他對沃茲仍有信心，「沃茲已學到教訓，他是個好人」，也對自己的團隊有信心，並支持國防部長赫塞斯稍早發言，即這起事件無關緊要。

川普說，這個情況是「二個月來的唯一小差錯，結果不是嚴重問題」。他說，轟炸葉門行動未受影響。

Axios指出，民主黨人和川普的批評者希望川普開除沃茲，這是沃茲應可過關的一個重要原因。四名高層政府官員表示，他們預期爭議將平息，沃茲會留任。

Politico稍早報導，對這起洩密事件，已有兩名白宮高層提出，為了避免川普陷入「不利處境」，沃茲應該主動請辭。這位官員說：「不先確認群組有誰就是魯莽，在Signal討論這種事也很草率，國安顧問不能這麼魯莽。」

一位接近白宮的人更是不客氣批評：「白宮每個人都同意，沃茲真是個白癡。」

第三名知情討論的人士透露，川普已和沃茲談過這件事，白宮目前仍支持沃茲。另一名官員表示，白宮內部有壓力要求沃茲認錯，但沃茲的命運取決於川普個人看法。

其中兩位官員也提到說，副總統范斯在群組的對話質疑川普同意轟炸葉門、讓歐洲坐收漁利，可能也會讓川普心生不滿。

國會方面，許多共和黨人希望沃茲保住職位，眾院議長強生告訴Politico，沃茲「絕對不可以」辭職，他說：「他非常適合這份工作，值得信賴。」

國防部 川普 白宮

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