美駐歐大使館警告簽證申請者 入美行為不檢恐被驅逐

美聯社報導，至少有17個美國駐歐洲大使館在社群媒體發文，警告美國簽證申請者，如果從事美國政府視為有害的行為，可能會被驅逐出境。

根據美聯社，這17個美國駐歐大使館發表的文章附有總統川普（Donald Trump）、國務卿盧比歐（MarcoRubio）及國土安全部長諾姆（Kristi Noem）等政府人物的影像或照片。

美國駐愛沙尼亞首都塔林（Tallinn）大使館在一則社群貼文中表示：「當你申請進入美國並獲得簽證時，你就是訪客。」

文中寫道：「現在，如果你在這個國家宣傳哈瑪斯（Hamas）、宣傳恐怖組織、參與破壞公物、參與校園抗爭和聚眾鬧事行為，如果我們知道的話，絕對不會讓你進來。你對我們撒謊。你就得離開。」

美國駐匈牙利首都布達佩斯（Budapest）大使館在另一則社群貼文中，引述盧比歐的話指出：「我們不希望有人在我們國家犯罪，並且破壞我們的國家安全或公共安全。」

值此之際，川普政府正取締持有簽證的若干國際學生或教授，這些人士參與加薩（Gaza）衝突有關的大學校園示威，支持巴勒斯坦人，並且反對以色列的軍事行動。

川普政府採取的措施包括取消簽證、拘留簽證持有者和禁止入境。哥倫比亞大學研究生哈里爾（Mahmoud Khalil）的情況就是其中一例。

哈里爾因參與支持巴勒斯坦的抗議活動，被川普政府逮捕並尋求驅逐出境。美國政府聲稱，他申請簽證時隱瞞曾替聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）工作一事，可作為將他驅逐出境的理由。