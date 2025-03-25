快訊

毛利率有撐？台積電美國廠生產晶片 成本僅比台灣高10%

美駐歐大使館警告簽證申請者 入美行為不檢恐被驅逐

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導

美聯社報導，至少有17個美國駐歐洲大使館在社群媒體發文，警告美國簽證申請者，如果從事美國政府視為有害的行為，可能會被驅逐出境。

根據美聯社，這17個美國駐歐大使館發表的文章附有總統川普（Donald Trump）、國務卿盧比歐（MarcoRubio）及國土安全部長諾姆（Kristi Noem）等政府人物的影像或照片。

美國駐愛沙尼亞首都塔林（Tallinn）大使館在一則社群貼文中表示：「當你申請進入美國並獲得簽證時，你就是訪客。」

文中寫道：「現在，如果你在這個國家宣傳哈瑪斯（Hamas）、宣傳恐怖組織、參與破壞公物、參與校園抗爭和聚眾鬧事行為，如果我們知道的話，絕對不會讓你進來。你對我們撒謊。你就得離開。」

美國駐匈牙利首都布達佩斯（Budapest）大使館在另一則社群貼文中，引述盧比歐的話指出：「我們不希望有人在我們國家犯罪，並且破壞我們的國家安全或公共安全。」

值此之際，川普政府正取締持有簽證的若干國際學生或教授，這些人士參與加薩（Gaza）衝突有關的大學校園示威，支持巴勒斯坦人，並且反對以色列的軍事行動。

川普政府採取的措施包括取消簽證、拘留簽證持有者和禁止入境。哥倫比亞大學研究生哈里爾（Mahmoud Khalil）的情況就是其中一例。

哈里爾因參與支持巴勒斯坦的抗議活動，被川普政府逮捕並尋求驅逐出境。美國政府聲稱，他申請簽證時隱瞞曾替聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）工作一事，可作為將他驅逐出境的理由。

大使館 簽證 美國

延伸閱讀

最低工資諮詢會 委員聚焦川普政策可能影響

川普嫌醜肖像畫州議會取下 普亭贈肖像畫獲讚美收下

傳川普考慮4月2日「兩步驟」實施新關稅 可能方案曝光

Honda怎麼躲川普的進口關稅？向Toyota買電池！

相關新聞

國安群組洩密事件 川普首發聲力挺國安顧問沃茲

美國白宮國家安全顧問沃茲誤把《大西洋》雜誌總編輯戈德堡（Jeffrey Goldberg）拉進加密通訊軟體Signal的...

獨留失智婦在家…被54隻飼養犬咬死 女兒涉過失殺人遭捕

美國科羅拉多州近日發生駭人案件。1名婦女將76歲失智母親獨留家中外出，結果母親遭自家飼養的多隻狗咬死。該名婦女因此遭控過...

AI晶片三級管制將上路 科技大廠、外國官員促川普政府重新考慮

美國前總統拜登當局公布的「人工智慧擴散規則」，要求分三級管制AI晶片。眼看新規將在5月15日上路，不少企業和國家力促川普...

川普嫌醜肖像畫州議會取下 普亭贈肖像畫獲讚美收下

美國總統川普昨天批評科羅拉多州州議會大廈所懸掛他的肖像畫遭到「扭曲」，美聯社今天報導，這幅畫將被取下。同時莫斯科證實，川...

美國安群聊外洩…防長否認發送作戰計畫 記者：扣住的簡訊內情更多

美國政府高層誤把一位雜誌總編輯拉進加密通訊軟體Signal的內閣官員戰略群組，不僅曝光美軍針對葉門叛軍青年運動的空襲計畫...

誤入國安高層18人群組 美媒總編：原以為我被騙了「挖坑給記者跳」

美國大西洋月刊總編輯高德柏格意外被加入國安高層官員通訊軟體Signal群組，引發軒然大波。他事後透露，一開始以為自己受騙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。