快訊

毛利率有撐？台積電美國廠生產晶片 成本僅比台灣高10%

獨留失智婦在家…被54隻飼養犬咬死 女兒涉過失殺人遭捕

中央社／ 科羅拉多州普布羅24日電
狗群情境示意圖。圖／Ingimage
狗群情境示意圖。圖／Ingimage

美國科羅拉多州近日發生駭人案件。1名婦女將76歲失智母親獨留家中外出，結果母親遭自家飼養的多隻狗咬死。該名婦女因此遭控過失殺人罪，目前正等待審判。

美聯社報導，根據法庭紀錄和普布羅郡（Pueblo）警長辦公室資訊，現年47歲的潔西卡．霍夫（Jessica Hoff）將因母親拉馮．霍夫（LaVonne Hoff）死亡一案於26日首次出庭應訊。拉馮生前患有失智症，需要24小時監護。

潔西卡因過失殺人和嚴重虐待動物指控，於21日被捕。

當局表示，2月3日當天，潔西卡出門辦事之際，將母親單獨留在位於丹佛（Denver）以南225公里的科羅拉多市（Colorado City）自家中。

警長辦公室表示，當天稍晚，員警發現失去意識、倒臥在地的拉馮，數隻狗在周圍亂跑，附近還有20多隻狗和7隻鳥被關在籠子裡。

警方搜索潔西卡的住家和附近她名下的另一處房產後，共發現54隻狗，其中部分犬隻健康狀況不佳，飼養環境也十分髒亂，動物管制部門隨即接手收容這些動物。

根據監獄紀錄，潔西卡已於24日遭到關押，保釋金為5萬美元。代表她的公設辯護人辦公室律師並未就此案發表公開評論。

母親 虐待動物 辦公室

延伸閱讀

想去上廁所但飛機鄰座乘客硬不借過怎麼辦？大批苦主分享經驗

傷人比特犬暫無人領養 北市收到飼主20萬元罰鍰

台南貨車行駛中「狗被吊整路」 動保處上門狗已失蹤…市府：查辦到底

英國禁養比特犬 專家指犬隻是否危險與飼主養成有關

相關新聞

國安群組洩密事件 川普首發聲力挺國安顧問沃茲

美國白宮國家安全顧問沃茲誤把《大西洋》雜誌總編輯戈德堡（Jeffrey Goldberg）拉進加密通訊軟體Signal的...

獨留失智婦在家…被54隻飼養犬咬死 女兒涉過失殺人遭捕

美國科羅拉多州近日發生駭人案件。1名婦女將76歲失智母親獨留家中外出，結果母親遭自家飼養的多隻狗咬死。該名婦女因此遭控過...

AI晶片三級管制將上路 科技大廠、外國官員促川普政府重新考慮

美國前總統拜登當局公布的「人工智慧擴散規則」，要求分三級管制AI晶片。眼看新規將在5月15日上路，不少企業和國家力促川普...

川普嫌醜肖像畫州議會取下 普亭贈肖像畫獲讚美收下

美國總統川普昨天批評科羅拉多州州議會大廈所懸掛他的肖像畫遭到「扭曲」，美聯社今天報導，這幅畫將被取下。同時莫斯科證實，川...

美國安群聊外洩…防長否認發送作戰計畫 記者：扣住的簡訊內情更多

美國政府高層誤把一位雜誌總編輯拉進加密通訊軟體Signal的內閣官員戰略群組，不僅曝光美軍針對葉門叛軍青年運動的空襲計畫...

誤入國安高層18人群組 美媒總編：原以為我被騙了「挖坑給記者跳」

美國大西洋月刊總編輯高德柏格意外被加入國安高層官員通訊軟體Signal群組，引發軒然大波。他事後透露，一開始以為自己受騙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。