獨留失智婦在家…被54隻飼養犬咬死 女兒涉過失殺人遭捕

美國科羅拉多州近日發生駭人案件。1名婦女將76歲失智母親獨留家中外出，結果母親遭自家飼養的多隻狗咬死。該名婦女因此遭控過失殺人罪，目前正等待審判。

美聯社報導，根據法庭紀錄和普布羅郡（Pueblo）警長辦公室資訊，現年47歲的潔西卡．霍夫（Jessica Hoff）將因母親拉馮．霍夫（LaVonne Hoff）死亡一案於26日首次出庭應訊。拉馮生前患有失智症，需要24小時監護。

潔西卡因過失殺人和嚴重虐待動物指控，於21日被捕。

當局表示，2月3日當天，潔西卡出門辦事之際，將母親單獨留在位於丹佛（Denver）以南225公里的科羅拉多市（Colorado City）自家中。

警長辦公室表示，當天稍晚，員警發現失去意識、倒臥在地的拉馮，數隻狗在周圍亂跑，附近還有20多隻狗和7隻鳥被關在籠子裡。

警方搜索潔西卡的住家和附近她名下的另一處房產後，共發現54隻狗，其中部分犬隻健康狀況不佳，飼養環境也十分髒亂，動物管制部門隨即接手收容這些動物。

根據監獄紀錄，潔西卡已於24日遭到關押，保釋金為5萬美元。代表她的公設辯護人辦公室律師並未就此案發表公開評論。