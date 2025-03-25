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AI晶片三級管制將上路 科技大廠、外國官員促川普政府重新考慮

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
眼看拜登政府制定的人工智慧擴散規則將在5月15日上路，許多企業和國家力促川普政府重新思考此一規定。 路透
眼看拜登政府制定的人工智慧擴散規則將在5月15日上路，許多企業和國家力促川普政府重新思考此一規定。 路透

美國前總統拜登當局公布的「人工智慧擴散規則」，要求分三級管制AI晶片。眼看新規將在5月15日上路，不少企業和國家力促川普政府重新思考相關規定。不僅輝達（Nividia）等科技巨擘強烈反對，美國盟友也擔心新規將危及AI晶片供給、並影響吸引AI投資。

彭博資訊報導，許多政府和公司試圖說服川普團隊，在AI擴散規則的遵循期限到來之前，放寬部分限制。川普當局對此尚未達成共識，不清楚誰在辯論中最具話語權。相關人士透露，官員目前不考慮全面廢除AI擴散規則，但是否會有更多資深官員改變心意，有待觀察。

倘若官員決定維持現有規定，可能會重塑美中競爭關鍵區域的數位基礎設施計畫，並對積極拓展海外市場的甲骨文（Oracle）等公司，構成挑戰。這也可能讓取得美國晶片，變成地緣政治的談判籌碼，是AI時代美國科技治國方略的最重要實例之一。

川普重要官員表示，希望簡化並加強規定，但實際如何執行仍不確定。比方說，部分官員提議廢除三級制與相關算力限制，但持續對多數國家實施晶片出口許可。有些官員則聚焦於更小幅度的變化，如較小規模的晶片輸出也須許可等，以取代現行的規定架構。

AI擴散規則將晶片出口限制分成三級，第一級包括台灣等近20個美國親密盟友，取得AI晶片大致不受限制。中國大陸和俄羅斯等為第三級，基本上禁止進口AI晶片。其餘多數國家名列第二級，取得的總晶片算力將有上限。中東與東南亞國家對AI抱負遠大，相關限制將衝擊這些國家。

俄羅斯 川普 美國

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