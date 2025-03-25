誤入國安高層18人群組 美媒總編：原以為我被騙了「挖坑給記者跳」

美國大西洋月刊總編輯高德柏格意外被加入國安高層官員通訊軟體Signal群組，引發軒然大波。他事後透露，一開始以為自己受騙，是某個外國情報任務或組織想挖坑給記者跳。

美國全國公共電台（NPR）報導，大西洋月刊（TheAtlantic）總編輯高德柏格（Jeffrey Goldberg）今天透露，他無意間被拉入一個加密通訊應用程式（App）Signal群組，進而看到華府國安高層討論轟炸葉門激進組織青年運動（Houthis）的訊息。

事件始於本月11日，不過似乎沒有人發現高德柏格在群組之中。群組有18個人，包括副總統范斯（JDVance）、國安顧問瓦爾茲（Michael Waltz）、國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）、川普顧問米勒（Stephen Miller）等。

高德柏格表示，他11日收到並同意一個名為瓦爾茲的Signal用戶發出的連線邀請；2天後，他被加入一個名為「青年運動PC小組」（Houthi PC small group）的群組；接下來數天，他接觸到「作戰軍事資訊」，包括規劃打擊葉門青年運動的軍事襲擊行動相關討論。

他說，這個安全漏洞讓他難以置信，他在被加入群組聊天之前，沒有人審查過他的身分。

他告訴NPR廣播節目「萬事皆曉」（All ThingsConsidered）：「我以為我被騙了。我以為這要不是一項外國情報任務，不然就是一個試圖挖坑給記者跳、讓他們難堪或餵他們消息的組織。」

高德柏格說：「驚覺自己無意間發現美國國安系統存在巨大安全漏洞，真的很讓人心寒。」

白宮國家安全會議（NSC）發言人休斯（BrianHughes）今天承認有這回事，還說「報導中的對話串似乎是真的，我們正在檢討號碼為什麼會被粗心加進去」。