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法人丟我撿 散戶堅持逢低買進…今年敲進美股670億美元

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
過去五年有四年，逢低買進幾乎是百試不爽的策略。路透
過去五年有四年，逢低買進幾乎是百試不爽的策略。路透

專業基金經理人因擔憂美國總統川普的政策而大砍部位之際，散戶卻繼續湧入美國股市，且愈挫愈勇，規模逼近700億美元。

英國金融時報引述數據服務商 VandaTrack指出 ，今年來散戶淨流入美國股票和交易型基金（ETF）金額達670億美元，僅略低於去年第4季的710億美元。在川普政府醞釀祭出反覆無常的關稅措施，以及大陸新創AI公司 DeepSeek 崛起等利空衝擊下，散戶對美股仍抱持樂觀看法。

盈透證券首席市場策略師索斯尼克（Steve Sosnick）說：「過去五年有四年，逢低買進幾乎是百試不爽的策略。」

他說：「這麼長時間行之有效的做法，已自然而然養成習慣。」

散戶常聚集、以投機操作著稱的 Reddit 討論區 Wall Street Bets 上，也有用戶喊話表達相同看法：「別怕下跌、跟著去跌、跌多買多。」

今年以來，標普500指數下跌2%，其中科技類股重挫8%。不過，近日再度出現跌深反彈走勢，受到川普政府可能縮小關稅打擊範圍的激勵，標普500指數周一一天即反彈1.8%，收斂今年來不少頹勢。

摩根大通（JPMorgan Chase）資料顯示，散戶投資人光是上周就買進32億美元特斯拉（Tesla）股票，以及19億美元輝達（Nvidia）股票。

Steve Sosnick 指出，散戶對特斯拉和輝達雙倍槓桿ETF的需求同樣強勁，這些ETF會放大兩家公司股價的漲跌。他說，散戶對這類產品近乎無止境的需求「不無道理」，畢竟近期逢低買進的策略已證明有利可圖。

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