聯合國：刪砍人道援助 恐致更多兒童身亡

聯合國今天警告，削減國際援助可能會終結數十年來在對抗兒童死亡率方面取得的進展，甚至逆轉此一趨勢。

法新社報導，儘管聯合國兒童基金會（UNICEF）、世界衛生組織（WHO）和世界銀行（World Bank）的年度報告並未單獨點名美國，但事實上，美國總統川普政府已取消美國國際開發總署（USAID）絕大多數計畫，這個美國主要海外援助機構先前年度預算為428億美元。

聯合國兒童基金會衛生副主任沙菲克（FouziaShafique）告訴法新社：「對我們所看到的情況，全球衛生界最擔心不過了。」

這項報告警告，刪砍援助經費將在嬰兒死亡率已是前幾名的國家造成最嚴重的後果，例如撒哈拉沙漠以南非洲（Sub-Saharan Africa）及南亞地區。

報告說：「簡而言之，如果不持續支持拯救生命的服務，許多國家的新生兒和兒童死亡率預計將再次上升。」

全球5歲以下兒童死亡人數在2022年首次降至500人萬以下，這項新低紀錄代表自2000年以來降幅52%。

根據報告，2023年，5歲以下兒童死亡率持續下滑，死亡人數為480萬人，其中1個月以下的新生嬰兒死亡人數為230萬人。

但沙菲克堅稱：「480萬人太多了。」

自2015年以來降低兒童死亡率的進展已經放緩，援助資金重新分配用於對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，而這可能只是危險模式的開始。

聯合國兒童基金會執行主任羅素（CatherineRussell）在聲明中說：「將可預防的兒童死亡率降至新低是了不起的成就。但如果沒有正確的政策選擇和足夠的投資，我們可能會毀掉這些來之不易的成果。」

她還說：「我們不能允許這種事情發生。」