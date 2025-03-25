參議員促川普尋求國會授權 延長TikTok出售期限

3名美國民主黨聯邦參議員今天敦促白宮尋求國會授權，延長中國網路科技公司字節跳動出售TikTok的最後期限，以保護這款人氣影音共享應用程式（App）免受潛在禁令影響。

路透社報導，美國總統川普今年1月單方面將出售TikTok截止日期從1月19日延長至4月5日，延後執行去年通過、要求字節跳動（ByteDance）向美國買主出售多數股權，否則這款App將在美國面臨禁令的法律。

川普上月表示，他可以進一步延長最後期限，好讓自己有時間促成協議。

聯邦參議員馬基（Ed Markey）、范霍倫（Chris VanHollen）和布克（Cory Booker）寫道：「不執行TikTok禁令不僅違法，也讓人對TikTok的未來產生嚴重質疑。」他們敦促川普支持將截止日期延長至10月的法案。

白宮和TikTok尚未回應置評要求。

這些民主黨籍參議員表示，他們希望川普說明他是否打算延長最後期限，如果是，有何法律依據。

他們還想知道新聞報導指白宮「正在考慮與甲骨文（Oracle）達成潛在協議，甲骨文將入股TikTok」並為TikTok用戶資料提供保障機制的說法是否正確。