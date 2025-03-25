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法官斥川普政府驅逐移民 稱委內瑞拉人待遇不如納粹

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導
美國總統川普。歐新社
美國總統川普。歐新社

美國總統川普政府本月稍早將大批委內瑞拉移民驅逐出境，一名聯邦法官今天嚴厲批評政府做法草率，還說納粹在第二次世界大戰期間所受待遇較好。

川普政府本月15日引用1798年戰時「外國敵人法」（Alien Enemies Act），派兩架飛機將被指控為幫派分子的委內瑞拉移民送到薩爾瓦多監禁。華府聯邦地區法院法官波斯柏格（James Boasberg）同一天發布限制令，暫時禁止川普政府依外敵法驅逐更多人。

綜合法新社與路透社報導，美國司法部正尋求取消限制令，由3名法官組成的上訴法院合議庭審理這樁備受矚目的案件，今天聽取口頭辯論。

司法部律師恩賽（Drew Ensign）說，波斯柏格的命令「前所未見且嚴重侵犯行政部門的權力」，並「阻礙總統行使戰爭和外交事務權力」。

法官米列（Patricia Millett）似乎不同意這種說法，她說，波斯柏格沒有質疑川普的總統權力，只是質疑當局拒絕為被驅逐的人舉行個人法院聽證會的做法。

多名委內瑞拉人的律師說，這些被驅逐的人不是「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）幫派成員，也沒有犯罪。

許多被驅逐委內瑞拉人的家人否認他們與幫派有關。其中一名被驅逐的人是委內瑞拉職業足球員兼教練，他的委任律師說，美國官員只因他的皇冠刺青就誤把他視為幫派分子，但這個刺青實際上代表他最喜歡的西班牙足球俱樂部皇家馬德里（Real Madrid）。

民主黨籍前總統歐巴馬任命的米列說：「在外敵法下的納粹待遇都還比較好…在把人驅逐之前，他們還有聽證委員會。」

米列說：「在那個週六（3月15日）搭上飛機的人沒機會質疑自己被依外敵法驅逐的結果。」

恩賽則回應：「我們當然不認同拿納粹相比擬。」

合議庭另一名法官華克（Justin Walker）是由共和黨籍的川普任命，他也提到應有法院聽證會，但似乎更接受波斯柏格的命令侵犯總統權力的說法。第3名法官韓德森（Karen Henderson）是共和黨籍前總統老布希任命。

法院未說明何時做出裁決。

委內瑞拉 川普 移民

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