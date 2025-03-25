快訊

重大政策拍板！李四川：公館圓環將拆除 回復正交路口

赴內政部申冤遭喊「滾出去」 亞亞：我愛台灣也愛大陸

金賽綸超恐怖「脖子勒痕」曝光 前男友：死因跟金秀賢無關

聽新聞
0:00 / 0:00

美國安高層用Signal談作戰計畫 民主黨議員批違法：應入獄

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
白宮國家安全顧問沃茲。美聯社
白宮國家安全顧問沃茲。美聯社

國安高層13日誤把《大西洋月刊》總編輯高德柏格（Jeffrey Goldberg）拉進加密通訊軟體Signal「胡塞PC小組」群組，震撼華府，美國會兩黨都有議員認為應對此究責，甚至指責相關官員已犯法。

《大西洋月刊》總編輯高德柏格（Jeffrey Goldberg）24日發表文章披露，他收到疑似為國家安全顧問沃茲（Mike Waltz）的帳號邀請加入Signal，隨後又被加進一個名為「Houthi PC小組」的群組對話。「Houthi」是指葉門叛軍「青年運動」（又稱為胡塞組織）。

路透報導，民主黨聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）在X平台表示，用通訊應用程式Signal討論敏感的國安議題，已「明確違法」，且「危險至極」。

民主黨參議員昆斯（Chris Coons）更指出，「這個對話串上的每一個政府官員都已犯罪，即使只是無心之過。他們犯的罪通常是會被判刑入獄的。」

參院軍事委員會民主黨籍資深議員利德（Jack Reed）則發表聲明稱，此事若為真，就是他這輩子所見「在作戰安全及常識方面最嚴重的失誤之一」。他將要求政府交代這起事件。

軍人出身的民主黨參議員譚美（Tammy Duckworth）先前在國防部長赫塞斯的任命聽證會上就曾嚴詞質疑他是否適任。她24日也在X平台抨擊赫塞斯，指他「在群組中洩露機密戰爭計畫，展現了他的無能」。

根據美國法律，不當處理、誤用或濫用機密資訊可能構成犯罪，但目前尚不清楚本案是否違反這些規定。

川普24日在白宮向記者表示，他對此完全不知情，稱自己不是《大西洋月刊》的粉絲。另名白宮官員隨後表示，已對此事展開調查，川普也已聽取相關簡報。

白宮目前尚未暗示此次洩密案會導致任何人事變動。白宮發言人李維特表示，川普對他的國安團隊充滿信心，包括國家安全顧問沃茲。

國安 民主黨 白宮 美國

延伸閱讀

美國防機密外洩給記者！川普回應「我對此一無所知」 希拉蕊撿到槍

被拉進群意外收到戰爭情報 大西洋月刊總編：不敢置信

行程急轉彎？馬斯克遭爆將聽取「對中戰爭計畫」 美官員曝會議過程

川普稱無意與中國發生軍事衝突「但做好準備」！ 將與習近平討論關稅

相關新聞

美國防機密外洩給記者！川普回應「我對此一無所知」 希拉蕊撿到槍

美國白宮證實，華府高層官員意外向於《大西洋》月刊總編輯戈德堡（Jeffrey Goldberg）外洩打擊葉門叛軍青年運動...

美國的反智傳統：從1950年代至今，保守民粹為何仇恨知識分子？

雖然本書主要處理美國早期的歷史，但是當時勾起寫作念頭的卻是一九五○年代的政界及知識界情況。那時期，我們全國陷於交相指控、互相為敵的難過氛圍與言論駁火，而一個以往很少聽過的名詞「反智」（anti-intellectualism）竟也進入當時的論戰語彙中。

美國安高層用Signal談作戰計畫 民主黨議員批違法：應入獄

美國安高層13日誤把《大西洋月刊》總編輯高德柏格（Jeffrey Goldberg）拉進加密通訊軟體Signal「胡塞P...

白宮國安顧問疑誤把記者加進群聊！前途堪憂 恐被迫辭職

政治新聞網Politico報導，白宮國安顧問沃茲疑似誤把《大西洋》雜誌總編輯加進內閣官員戰略群組，引發白宮內部激烈討論，...

美國男謀殺親弟「吃掉眼球」 警察到場見屍體旁放刀叉盤子

美國發生一起人倫悲劇，一名男子殺害自己的親弟弟，還挖出他的眼球吃掉，最後報警自首，此案目前進入陪審階段，若指控成立，他可能面臨無期徒刑。

川普高層洩密對話曝！范斯「厭惡歐洲不勞而獲」 防長：他們真可悲

川普政府高層誤把《大西洋》雜誌總編輯拉進內閣官員戰略群組，不僅曝光美軍針對葉門叛軍青年運動的空襲計畫，也意外揭露華府核心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。