美國男謀殺親弟「吃掉眼球」 警察到場見屍體旁放刀叉盤子

美國發生一起人倫慘案，一名男子殺害自己的親弟弟，還挖出他的眼球吃掉，最後報警自首，此案目前進入陪審階段，若指控成立，他可能面臨無期徒刑。

根據《紐約郵報》報導，美國一名男子2月時持刀和高爾夫球桿殺害了親弟弟，甚至挖出弟弟的眼球吃掉，並放火燒自家寵物貓，最後自行報警。

警方獲報到場逮捕男子，並在被害者屍體附近發現帶血的刀、叉和盤子，這讓警方相信他真的吃掉弟弟的眼球。

男子被捕後曾試圖自殺未遂，目前仍未得知犯案動機，不過犯嫌的另一名兄弟表示，犯嫌一直處於痛苦中，曾極度沮喪，並且出現過可怕的幻覺。

此案近日開庭審理，犯嫌家人並未出庭，法官表示陪審團將權衡指控，於5月舉行下一次聽證會，若謀殺罪名成立，他將面臨至少30年至無期徒刑。

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