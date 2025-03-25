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白宮國安顧問疑誤把記者加進群聊！前途堪憂 恐被迫辭職

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
白宮國安顧問沃茲13日於橢圓辦公室。路透
白宮國安顧問沃茲13日於橢圓辦公室。路透

政治新聞網Politico報導，白宮國安顧問沃茲疑似誤把《大西洋》雜誌總編輯加進內閣官員戰略群組，引發白宮內部激烈討論，沃茲恐怕被迫辭職。

華府高層13日誤把《大西洋》雜誌總編輯高德柏格（Jeffrey Goldberg）拉進加密通訊軟體Signal「胡塞PC小組」群組，成員包含副總統范斯、國防部長赫塞斯、國安顧問沃茲與白宮幕僚長威爾斯。

Politico指出，白宮尚未做出任何決定，但官員警告，總統川普將在未來1到2天內針對洩密事件有所決斷。

一名資深政府官員24日下午告訴Politico，內部多個對話正在討論如何處理沃茲，「其中一半覺得他撐不下去，或是根本不該撐下去」。

已經有2名白宮高層提出，為了避免川普陷入「不利處境」，沃茲應該主動請辭。這位官員說：「不先確認群組有誰就是魯莽，在Signal討論這種事也很草率，國安顧問不能這麼魯莽。」

一位接近白宮的人更不客氣批評：「白宮的每個人都同意，沃茲真他X的是個白癡。」這位知情人士沒料到事件引起巨大反響，他認為除了沃茲可能走人之外，不會對川普或政府帶來其他長遠的政治後果。

第3名知情討論的人士透露，川普已經和沃茲談過這件事，白宮目前仍支持沃茲。

第4名白宮官員表示，白宮內部有壓力要求沃茲承認自己的錯誤，這可能代表他會辭職。但該官員表示，沃茲的命運很大程度上取決於川普個人的看法。

其中2位官員說，川普可能會把危及國安的責任歸咎於沃茲，但他可能也會因范斯在群組的對話違反政府外交政策感到不滿，或是把矛頭指向在群組分享敏感資訊的防長赫塞斯。

另外，國會方面許多共和黨人都希望沃茲能保住職位，眾院議長強生告訴Politico，沃茲「絕對不可以」辭職，他說：「他非常適合這份工作，值得信賴。」

國安 川普 白宮

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